Ao Homem, ao Professor de canto e ao ilustre Madeirense!

O meu amigo Victor Costa, entrou em coordenadas divinas, isto é, para a Eternidade.

A sua passagem no planeta Terra, teve origem de uma nobre família cristã, do Estreito de Câmara de Lobos, estudando no Seminário da Encarnação, no Funchal; sendo Maestro do Orfeão Madeirense, por três vezes. Lançou os coros em diversas freguesias, pela Ilha da Madeira, tendo sido, ultimamente, o fundador do Coro da Catedral, cujos ensaios são em anexo da Capela do Bom Jesus, no Funchal.

É lamentável o ostracismo, que o poder político e administrativo, votou ao desprezo, o Insigne e Ilustre Madeirense, Professor Victor Costa, que contribuiu, elevadamente, o bom nome da Ilha da

Madeira, para além fronteiras.

O seu património musical, com pautas musicais, inéditas, estão na Região Autónoma da Madeira; que poderiam ter sido vendidas para outros países.

Como madeirense, amando a terra do seu nascimento, fez questão que a secretaria da cultura, adquirisse todas as pautas de música de sua autoria. E tal não aconteceu... Porquê ?

O meu amigo Victor Costa, embora tendo perecido: no seu estado físico e psíquico; todavia, continua vivo em espírito, e, também, nos valores de humanidade que deixou neste globo terrestre!

Está na Eternidade!!!

José Fagundes