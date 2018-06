Anormalidades VI

Há muito que tem sido solicitado à Junta de Freguesia de São Pedro a manutenção do Jardim envolvente ao Conjunto Habitacional dos Viveiros.

Quando tanto se fala na limpeza de mato são os primeiros a não cumprir o que determina a Lei, estão imunes à Lei.

Este complexo em vez de jardins tem um matagal cheio de pulgas e ratos, por não limpeza, por não haver agua há 4 meses, por o sistema de esgotos estar completamente degradado, como se poderá ver pela construção do mamaracho construido a tapar todo o complexo, onde a constante saida de agua, na muralha de separação em pedra.

Tudo o acima decrito foi dito ao Presidente da referida Junta de Freguesia, resultado piorou, no entanto vai colocar bancos em pedra no Bairro social do Hospital que é responsabilidade do GR.

Isto é uma afronta a todos os moradores, que como se não bastasse tem um acesso ao mesmo de alto risco, como o abusivo estacionamento de não moradores, tudo isto dito por mail, como posso comprovar por fotos.

Fica as interrogações;

a) Porque se beneficia os bairros sociais em detrimento deste?

b) Ter agua para limpeza e rega será um direito ou um favor de uma entidade que nos bairros sociais todos a teem.

c) Não limpar o que lhes compete e depois de tantas reclamações, ando tudo surdo e mudo, não cumprindo a Lei e mais grave onde a CMF, já anda a ameaçar com multas.

d) Reparar os esgotos que já estão mais que pagos por uma taxa aplicada, ainda será um favor reparar a rede?

e) Terem vendido as fracções autonomas sem constituirem “condomino”, obrigados por Lei, agora descartam se de responsabilidades, afinal que raio de exemplo e com autoridade veem reclamar taxas onde a merda sai para o novo Bairro ou antes mamarracho, alterando o seu projecto incial para um ainda pior pois tapa 36 apartamentos e onde nem tiveram a minima atenção em dizer algo ou pedir opinião.

f) A recolha de lixo passou para uma vez por semana, ficando um completo chiqueiro, quando se fala em separação de lixo.

g) A iluminação tem mais de metade queimada há mais de 5 meses......Porque? não pagamos um monte de impostos?

Lamentável que se chegue a isto, quando muito denunciado......, tudo surdo e mudo, interessa são os tachos o resto é musica.

Isto deixa a questão....será que vale a pena a tão falada mudança????? e vale apena comprar ou ser chulo?

Está provado que a chulice compensa em detrimento de quem muitos impostos paga, até quando esta politica suja e anormal.

M.Teixeira