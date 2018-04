Anormalidades V

Sendo uma realidade o anunciado, que ao não limpar os terrenos, leva multa de 1000 euros, se não pagar, será penhorado.

Isto é uma completa afronta das muitas destas laranjinha podres que não se contentando com a a dívida criminosa de 7 mil milhões, penhorando toda a Ilha querem ainda roubar terceiros.

Mais, as Câmaras não limpam o que é seu, o GR idem, como podem estes pulhas que nada fazem ou produzem, aplicar tamanha anormalidade.

Isto será uma medida que trará efeitos muito graves, pois este Povo não pode aceitar medidas que visam *roubar*.

Se muito está abandonado falem com o rei Albertinho, que só fez obras anedóticas que a maioria já se foi, no entanto nada foi fiscalizado é esse figura continua a se emiscuir onde não deve, como se fosse uma grande figura, no entanto abandonou tudo pela obra.

Como há alguns anos disse esse Senhor será conhecido como *O rei da desgraça*, só a sua alergia a ingleses custou ao Zé Povinho milhões, nada investigado.... porque?, Como o IPO, Praça da Autonomia, Jardim de Santa Luzia, etc etc...

Responda o MP, pois matéria criminosa não falta.

O tal secretário das Finanças, que vá apanhar mato, pois trabalhar das 0900 as 1700 não basta, dê o exemplo, que aguardo para ver.

Fica a questão quem vai multar e penhorar á orla costeira toda destruída se no verão não estiver arranjada?