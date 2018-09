Alerta aos professores de Machico - Interrogações

No seguimento do pedido de alerta feito pela leitora Isabel Abreu aos professores da Escola Secundária Machico, espero ter tido algum impacto positivo junto dos mesmos caso estes tenham tido a oportunidade ler esse apelo.

Como menciona a senhora e muito bem os professores fazem parte do crescimento dos nossos filhos, tendo estes a grande responsabilidade de encaminha-los no conhecimento.

Como pai de aluno que frequenta a Escola Secundaria de Machico gostaria de deixar umas interrogações sobre o assunto que a leitora Isabel Abreu tão bem veio nos alertar.

Como é possível já ser do conhecimento de todos o suposto “trafico” e não haver qualquer intervenção tanto do concelho directivo da escola bem como da PSP ?

Não têm os alunos de ficar dentro do recinto escolar nas horas de aulas?

Como é possível não haver um patrulhamento constante da PSP?

Como é possível que os alunos se desloquem para a casa do dito “dealer” que segundo a leitora Isabel Abreu fica junto a escola e as autoridades não terem conhecimento deste “negocio” quando é, e segundo os alunos do conhecimento de todos ?

Que será preciso nos pais fazer-mos mais para que estas situações se afastarem o mais possível das escolas.

Ficam estas minhas interrogações ??

Um obrigado a Sra. Isabel Abreu por este alerta de certo nós como pais andaremos mais atentos ao que se passa em redor da escola

Joaquim Freitas