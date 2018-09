Ainda a TAP

Como é possível um Presidente de uma empresa como a TAP que é detida maioritariamente pelo Estado Português - ou será que não é ninguém deu conta? - chegar a uma Assembleia da República como aquele tipo de discurso e não ser demitido no dia seguinte? O Ministro da tutela ou não quis saber do que foi dito o que não acreditamos dada a gravidade das suas declarações ou então concorda com elas e admite este tipo de barbaridades, o que é gravíssimo. Convinha todos nós sabermos com que linhas nos cozemos ou seja o que pensa (se é que pensa ?!) o Governo que tutela a TAP das afirmações do Presidente da mesma.