Ai Brasil, Brasil!

No Brasil, passar da democracia para uma ditadura, é um já ir de Fernando Henrique Cardoso, democrata, constitucionalista, para um Bolsonaro espingardeiro e capitão da bala, com o apoio da maior parte do povo, o que quer dizer que querem um regime ditatorial, com os perigos que ele contém. O que significa que o povo é culto e rico, pois sabe o que fez, e sabe o que quer para si. Um povo que reúne conhecimento, como se constata agora, não pode no after-day, justificar-se que votou na ignorância do que lhes pode acontecer, e elegeu o facínora com fé “iurdesca e evangélica”, para defender o seu bem estar e os seus privilégios. Demonstrou que é um povo bem na vida e que não a quer enfraquecer, e até a quer muscular ainda mais. É falso a imagem que nos chega de que por lá só há pé descalço, favela, praia, samba e mulher fácil destinada a casa de lampadinha vermelha. Há crime e corrupção consentidas, pois elas foram criadas e convenientemente distribuídas pelos poderosos e pelos que as podem cometer por dá-cá-aquela palha e maior ambição. Se há uma notável maioria de brasileiros que votou em Jair Bolsonoro, é porque vivem acima da propalada miséria, falso chinelo, e analfabetismo. Mais de metade vive bem, e por isso votaram com a convicção de que o fizeram com a cabeça limpa, em consciência. Escusam de procurar refúgio em país que os subsidia e lhes abre oportunidades que são negadas ou dificultadas aos seus filhos naturais. Estamos em crer, que Portugal vai assistir ao retorno dos mais de 40 mil brasileiros que por cá encontraram quartel desocupado para se organizarem em liberdade, e ajudaram nesta base, a eleger um candidato que lhes prometeu todos os perigos, que para eles deve saber a caipirinha. Esperemos pá, que a festa aberta, vos conduza contentes, no futuro encravado que se vê desde o tanto mar até ao vosso pão-de-açúcar, que vos aprisiona e envenena sob a protecção do Cristo Redentor. Mas cada povo tem o que merece. Nós também!