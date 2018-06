Água e mais água... até quando?

Aproveito este espaço para chamar à atenção (mais uma vez) dos responsáveis pelo tanque de rega existente no cruzamento entre a Rua da Casa Branca e a Ladeira da Casa Branca (S.Martinho). O mesmo há já vários meses que verte água, não muita é verdade, mas o suficiente para que quem lá passa, a pé, ficar molhado com os carros que passam, pois a água acumula-se nos buracos da estrada que entretanto já foram criados pela mesma. Recentemente instalei um portão novo, dinheiro que paguei do esforço do meu trabalho para agora dia sim, dia sim senhor ter de limpar para não ficar manchado pela constante água suja que por lá vai parar. Este não é um problema novo, já há alguns anos que este problema se arrasta, remendam o dito tanque mas nunca o arranjam devidamente. O passeio já está verde com lodo, outro perigo para quem lá passa, não bastava ficar molhado ainda corre o risco de escorregar. Devo referir que este tanque pertence a uma unidade hoteleira, uma quinta, que não deve se preocupar muito com os seus clientes pois estes também lá passam diariamente. Tentámos falar já com a referida unidade hoteleira e estes empurram a situação para a câmara municipal e vice-versa...ou seja a culpa morre solteira? O problema de um particular afeta o domínio publico e ninguém faz nada por isso, sim porque os buracos mais cedo ou mais tarde serão arranjados com os dinheiros públicos, pagos por todos nós. Peço uma solução permanente para um problema de anos.