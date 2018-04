Agricultura reconhecida e apoiada

Li a crónica do vereador Dinarte Fernandes do CDS de Santana, e fiquei surpreendido porque até tinha o CDS como um partido que estava ao lado dos agricultores, não só dos grandes, mas de todos os agricultores. O Senhor vereador acha que o governo só devia apoiar os grandes agricultores ??? Mas afinal quem precisa mais de ser apoiado??, o pequeno que trabalha de sol a sol, que mantem a paisagem com os poios e levadas, que usa as sementes antigas e o saber tradicional ou o grande que por exemplo constrói grandes estufas para produzir em massa e tem normalmente mais dinheiro??? Eu acho que não se deve generalizar, os pequenos como eu precisam de ajuda porque a agricultura é um complemento da receita da família e os grandes também devem ser ajudados e ter acesso aos subsídios e medidas de apoio do governo. A agricultura é um trabalho muito incerto, o resultado depende de muita coisa, do trabalho, do cuidado, da sorte e trabalhamos com seres vivos em condições dependentes do tempo... em todo o lado do mundo é apoiada, A agricultura familiar representa muito mais que a agricultura empresarial na Madeira, este apoio do governo reconhece o papel social que a agricultura tem, daí o apoio ao que sei ser para pequenos, médios e grandes, o que me parece certo. Estes 100 euros para apoiar na despesa que já fiz este ano deram-me um jeitão e eu também reparei que na casa do povo estavam pessoas a receber que não eram agricultores, mas sei que estavam a receber o dinheiro no lugar dos pais que esses sim são agricultores de mão calejada. Eu não sou de partido nenhum e voto de acordo com a minha consciência, no entanto noto um empenho na melhoria da qualidade de vida do povo que trabalha no campo e peço que continue assim – Força!