Agradecimento aos enfermeiros

Sinto-me feliz por pertencer a uma classe de profissionais de saúde, que estão presentes nas várias fases dos processos de vida das pessoas, quer sejam saudáveis, doentes ou incapacitadas.

Estou satisfeita de ter contribuído de alguma forma no desenvolvimento pessoal e profissional de alguns enfermeiros, quer como colega quer como docente.

São breves alusões ao meu percurso de vida para chegar ao ponto fulcral: Agradecer àqueles enfermeiros que cuidaram da mãe nos vários processos de doença e na morte, desde março a agosto de 2014.

Vejo os Enfermeiros como aqueles profissionais de saúde que substituem e complementam quem por si só não é capaz de se cuidar. Têm realmente um papel fulcral na vida das Pessoas, que só se pode dar valor quando passamos por situações de dependência. São nestes momentos, que se esquecem os tratamentos sofisticados e caros, que pequenas coisas fazem a diferença. É para isso, essencialmente, que estão à cabeceira dos doentes, os Enfermeiros.

Globalmente agradeço a todos os enfermeiros que o souberam Ser. Muito particularmente agradeço à Senhora Enfermeira Chefe dos Cuidados Continuados Luísa Baeta e à Enfermeira Especialista Teresa Espirito Santo; à Senhora Enfermeira Chefe do Serviço de Ginecologia Teresa Lina Parodi e à Enfermeira Chefe do Serviço de Hemato Oncologia Paulina Barros. A liderança dos serviços faz toda a diferença no cuidar e isso nota-se quando por lá passamos.

Eu tenho um sonho, ...(e esse sonho não pode ser independente daquilo que eu sou...enfermeira chefe)...que haja orgulho naquilo que somos, que haja orgulho nos nossos chefes, que haja reconhecimento de todo o esforço despendido para prestar bons cuidados, que deixo muitas páginas em branco pois o que há para dizer não se esgota nestas parcas palavras.

Desculpem só agora agradecer.