Venho por este meio agradecer a Dra. Cecília Mendonça assim como todo o pessoal de enfermagem e Auxiliar na maneira como fui tratada durante o meu internamento do dia 10 de Maio a 22 de Maio no Hospital dos Marmeleiros, piso 1 Pneumologia. Com profissionais assim, a saúde vai em frente.

Um bem haja a todos.