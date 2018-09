Agradecimento

A ATM levou recentemente a efeito um conjunto de ações de formação com vista a capacitar os titulares de TPTD (Titulo Profissional de Treinador de Desporto) dos créditos necessários exigidos pelo IPDJ para revalidação do respetivo titulo. A relevância desta importante iniciativa é tão mais louvável quanto a dificuldade sentida por quem ansiava por ter à data da revalidação a sua situação formativa regularizada. A ATM, e designadamente as pessoas que deram corpo a essas formações; Eng.º António Flores Marques, Professor Rui Trindade e Dr. João Pedro Mendonça, que de forma abnegada, despenderam o seu tempo para a formação com o único prepósito de facilitar a vida a quem faz do desporto carreira, é de toda a justeza relevar o esforço o empenho e o entusiasmo que dedicaram a esse objetivo. Para os que estiveram presentes, sabemos bem o que acarreta o trabalho de preparação destas ações, e tudo foi feito com um irreparável rigor, por isso, mesmo que em nome individual felicito a ATM por ter aberto as portas a pessoas de outras modalidades, e manifesto a minha enorme gratidão. E mais uma vez fica bem patente que nesta terra, quando se congregam boas vontades fazem-se coisas fantásticas em prol do interesse desportivo.

Obrigado e um bem haja.