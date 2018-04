Agentes “incomodados”

É impressionante a forma como alguns agentes da PSP abusam da autoridade que têm para com os cidadãos. Deveriam ter, no curso, aulas de cortesia, de modo a tratarem as pessoas com respeito, embora a educação já venha de casa. Ressalvo aqui que existem pessoas competentes e educadas nesta profissão, assim como em todas as outras.

Relato aqui uma experiência em que, no trânsito, deram-me cedência de passagem e naturalmente aceitei e agradeci, como de costume. Qual não é o meu espanto quando sou abordada por dois agentes da PSP, estando eu já parada, que me dirigem a palavra a repreender, de forma bruta, por ter aceite a passagem (embora não a tivesse). Sentiram-se portanto “incomodados” com a atitude do condutor que estava, no carro à sua frente, por terem de esperar mais um pouco.

Embora me tivessem dado os bons dias, não se justifica a forma como fui tratada. Não havia necessidade disto!

Espero, um dia, neste espaço, relatar uma boa atitude por parte de algum/a agente da PSP.