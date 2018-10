Afogar a liberdade, os valores da nossa Educação

Sim, podemos relativizar muitas situações. Os exercícios de reflexão que cada um de nós faz são o que dão sentido às nossas decisões.

As biodiversidades, as diversidades culturais da Casa Terra permite-nos múltiplas interrogações mas também encontrar algum consenso na definição de valores universais, que possibilitem a convivência, harmonia e justiça neste Planeta, que se encontra atualmente, nos limites da sustentabilidade.

É um facto que a nossa espécie no coletivo, não aprende com a sua História, no sentido de uma real evolução espiritual dos comportamentos e instintos mais básicos. Não será difícil de relembrar que valores essenciais foram despertos e defendidos perante tantos conflitos e situações críticas em várias fases históricas e ainda continuamos à conquista dos mesmos.

Sim há falhas, incoerências nas ideologias e entendimentos que criamos. Há muita demagogia e optimismos inférteis. Mas perante todas as possibilidades que se colocam na forma com organizamos as nossas vidas, é na recriação constante dos valores democráticos e preceitos éticos universais, incorporados nos nossos gestos que ainda é possível fazer-se caminho dignificante, para nós, para as outras espécies e para a respiração da Terra.

Nas nossas Escolas, onde demos passos importantes de superação, abertura e emancipação, começam também a fechar-se em si próprias, tendem a ser cada vez mais instituições intimidatórias de rankings perversos, onde tudo é quantificado e formalizado por tecnocratas em lugar de professores/pensadores, sem qualquer oposição ou interrogação crítica para o sentido ou relevancia do que realmente se educa, que deveriam ser os valores humanistas, éticos e espirituais.

Atualmente, assistimos em varios contextos sociais, institucionais e políticos ao retrocesso dos valores mais estruturantes em qualquer recanto do mundo, como a da Justiça, Equidade, Respeito, Segurança, Honestidade, Coragem, Responsabilidade, Disciplina, Solidariedade e Compaixão...

Estando a(s) Liberdade(s) na matriz de todas estas concepções, é ela que tem que florescer primeiro dentro de nós (com paixão), sem que isso seja uma ameaça para os outros.

Não devemos alimentar constrangimentos à Liberdade, dar espaço aos vícios e ‘ tiques’ do autoritarismo e opressão. Cada vez mais há formas camufladas de retirar fluidez aos nossos gestos, formas perversas de oprimir o nosso voo e voz. Há muitos ditadores e opressores nos Estados do Mundo mas há também na nossa convivência laboral e social, chefes, generais, colonizadores de consciências e censores das diferenças individuais. Há linguagens impostas, códigos impostos, como o do ‘politicamente correto’ que subjugam a nossa expontaneidade e autenticidade. Ninguém quer ‘se chatear’ ou contrariar, logo a formatação de comportamentos fica facilitada e a pobreza cultural também.

As revoluções, a Francesa, a Portuguesa ou o 25 de Abril continuam a necessitar de ser entendidas e incorporadas em cada movimento, em cada madrugada.

Sim, a Liberdade dá trabalho, abrir os olhos para outros horizontes também, mas nada mais alimenta e revigoriza as nossas humildes almas, como o voo que cada um alcança ao cruzar-se com a diferentes possibilidades e trajetos dos outros.

Laíz Vieira