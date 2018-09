Afinal onde está o Fair Play

Eu como muitos outros fui com o meu filho e um amigo para vermos o jogo do Nacional/ Benfica no passado Domingo. Um grande jogo por sinal, sendo eu Nacionalista e Benfiquista estava lá para apoiar qualquer um, mas qual o meu espanto que ao chegar lá não deixavam entrar ninguém com algum adereço do Benfica e ainda ouvi pessoas a comentar que tinham adquirido o bilhete na Segunda Feira e a comunicação do Nacional tinha saído na Quinta feira a proibir o mesmo. Pergunto eu, nós Ilhéus que só temos oportunidade de ver uma grande equipa duas vezes num ano onde está o Fair Play??? Talvez por isso na bancada onde fiquei todos gritavam pelo Benfica a cada golo mesmo não tendo adereço.

Ainda perguntamos na entrada a camisola e o cascol estão nos tirando também querem tirar o nosso coração que é VERMELHO?

Força BENFICA