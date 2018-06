Administradores ou cabecilhas

O nosso País não está bem. Não está, nem pode estar. Não vale a pena perdermos tempo em comparações com o passado longínquo ou com o passado recente; a conclusão séria, honesta, apartidária é, infelizmente, uma. O País não está bem!

Não está bem na saúde, na Justiça, na segurança, na Justiça Social, nos transportes, não está bem em (quase) nada.

Mas há algo em que não está bem, nada bem, mas que se estivesse, poderia não resolver tudo, mas dava solução a muita coisa.

Referimo-nos ao trabalho!

O mercado de trabalho está num caos. A gritante falta de cumprimento das regras existentes e a respectiva falta de fiscalização, a par de Leis obsoletas e de todo prejudiciais a quem trabalha, está a transformar as empresas em locais de discórdia, de (silenciosos) confrontos, de desânimo e frustração e, sobretudo, de medo e pavor pelo despedimento que, a qualquer hora e sob as mais variadas e ignóbeis justificações, podem surgir.

Há empresas que os nomes mais corretos a chamar a empresários e administradores, seriam de “cabecilhas”.

A cegueira do lucro leva-os a tomar atitudes que, tenho dúvidas, que no chamado “fascismo” dos anos 72 e 1973, seriam permitidos.

Há gente a trabalhar sobre uma pressão e um “stress” inimagináveis e, muita dessa gente, em troca de salários irrisórios, verdadeiramente vergonhosos que, nos custa admitir, (mesmo neste Pais do vale-tudo) que estejam de acordo com a Lei.

Sinceramente, gostaríamos de saber, se esses Administradores ou empresários, melhor dizendo, esses “cabecilhas” de certas empresas – normalmente grandes – admitiriam que os seus filhos fossem de tal modo explorados, como exploram os filhos dos outros.

Uma vergonha, advinda de uma impunidade sem limites, que os governantes, presumivelmente, na ânsia de apresentarem dados da “diminuição do desemprego” ou fecham os olhos, ou, pura e simplesmente ignoram.

Fala-se na” mão- de-obra” barata da China, da Tailândia, do Paquistão e de outros Países asiáticos ou de África e permitimos igual ou pior neste Pais, incluindo a Madeira.

Em certos casos ainda pior. Excluindo, provavelmente, os menores, mas em contrapartida, por cá, explora-se pessoas formadas, muitas vezes com mais habilitações que esses certos “cabecilhas”.

Essa gente sem escrúpulos, não pensa que a precariedade do emprego, leva a vários males de que se queixam as populações.

Roubos, crimes, violência doméstica, para além de impedir os mais novos de constituírem família por não saberem o dia de amanhã, não terem segurança no trabalho, nem meios financeiros para sustentarem a família.

Por estarem nas mãos desses “cabecilhas” que nada veem para além dos LUCROS e dos (por vezes) traumáticos OBJECTIVOS.

Agora, parece que há um partido que quer “comprar” filhos por 10.000 euros e de libertar os pais de algumas despesas com eles.

Embora a ideia não seja de toda descabida, a verdade é que se não criarmos medidas para uma estabilização e dignificação do emprego; se não arranjarmos armas para lutar contra a desumanização existente no seio de (prosperas) empresas, cortar com as ambições desmedidas de certos senhores, muitos jovens não se vão sentir atraídos pelos 10.000 euros que acabam depressa.

Seriam insensatos se o fizessem...