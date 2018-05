No dia 28 de Abril de 2018, o SL Benfica, disse um “Adeus a um sonho chamado “Penta”. Esse mesmo encantamento que foi confirmado com a vitória do Clube Desportivo de Tondela, sobre o candidato a vir a ser na sua história de 114 anos, e pela primeira vez “Penta”. E, esse sonho foi desfeito hoje em pleno Estádio da Luz, com a derrota por 2-3, sofrida por um emblema do interior do País, fundado em 6 de Junho de 1933, o Clube Desportivo de Tondela, que é um clube português de futebol profissional, com sede na cidade de Tondela, distrito de Viseu. O clube foi promovido à Primeira Liga na época de 2015/2016, sendo assim contando com esta época a sua terceira presença na I Liga/I Divisão.

Antes da realização deste jogo referente à 32.ª jornada, a equipa treinada por Pedro Filipe, mais conhecido do mundo do futebol por “Pepa”, encontrava-se numa zona de despromoção, conseguiu no Estádio da Luz, um grande feito, ganhar ao inédito “Tetra”, por 2-3, dando assim um enorme salto com vista a uma possível despromoção. Com esta vitória que não merece qualquer contestação, deu um salto de gigante na classificação, passando a ocupar agora o 9.º lugar, com 38 pontos, fugindo assim a um lugar de despromoção.

Foi uma vitória cheia de brio, profissionalismo, união de toda a eauipa e dedicação de todo um conjunto, que se apresentou no Estádio da Luz, completamente descomplexada e com um pequeno, pormenor, equipa eu vestiu de amarelo, e que pôs uma “nação” benfiquista a bem dizer completamente “amarela”, esta mesma equipa, vinda do interior do País, e fez calar aquele grande e cheio Estádio da Luz. Há todo o mérito do Clube Desportivo de Tondela, que teve a artimanha suficiente para contrariar um SL Benfica, todo poderoso e a jogar em casa e ainda a sonhar pelo desejado “Penta”, que praticamente lhe fugiu nesta jornada, ficando este sonho para uma próxima oportunidade.