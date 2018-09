Acuda-me, avô!

A madeirense Inês, a residir em Lisboa, tentou uma vez mais fazer uma surpresa à sua avó, residente no Funchal há mais de 40 anos. Sobretudo devido às incompreensíveis diferenças de preços para este destino, a Inês optou por adquirir a passagem Lisboa-Funchal num voo da easyJet que tinha saída prevista para as 07h15 do dia 25 de Agosto.

Depois de sobrevoar o por vezes esquecido Aeroporto da Madeira durante cerca de 30 minutos, por razões meteorológicas adversas, este avião acabou por regressar a Lisboa, onde aterrou por volta das 11 horas. Depois de tentar novamente um voo, único desta companhia, a minha neta, devido à indisponibilidade de lugares, fez a devida reclamação de reembolso e decidiu, esperançosamente, adquirir um bilhete para o voo TP1677, que tinha a partida prevista para as 19h25, pelo preço de 150.91 euros.

Este avião, pelos mesmos motivos, também regressou a Lisboa, onde aterrou cerca das 23 horas.

Após o desembarque, a Inês dirigiu-se ao balcão da TAP para saber quanto aos reembolsos a que pensa ter direito. Como já é habitual nesta companhia, em Lisboa, foi atendida por uma antipática e ‘improfissional’ colaboradora que lhe respondeu, de imediato, que ela não tinha direito a reembolsos deste voo TP1688 com partida do Funchal prevista para as 21h55 em que ela pagou a módica quantia de 274.09 euros. A passageira sorriu, mas, certamente, a sua vontade era outra.

A colaboradora disse que a Inês podia fazer as reclamações que entendesse mas que os resultados seriam os que ela ditou. Adiantou que a passageira tinha de compreender as razões, sobretudo porque ela não iria apresentar-se ao check-in deste voo no Funchal. E esta? É para sorrir ou para chorar? A Inês pediu o livro de reclamações e a Sr.ª colaboradora adiantou-lhe que era melhor falar antes com a superiora, o que aconteceu, obtendo desta as mesmas incompreensivas respostas. Isto é o que infelizmente temos sem sabermos até quando.

Feita a reclamação, a Inês lembrou-se de perguntar quanto à indemnização mínima de 250 euros devido ao facto do voo da TAP confirmado para o dia 8 de Julho não ter descolado do Funchal devido a razões de origem técnica.

A Inês regressou a Lisboa na manhã do dia seguinte. Já passados 45 dias e apesar dos constantes emails que tem enviado sem quaisquer respostas, continuava à espera de ser ressarcida desta irregularidade. Contrariamente a este procedimento, a easyJet já enviou, passadas duas horas, um email à Inês informando que ela seria reembolsada pela quantia total.

Sei que não devemos misturar as coisas. Calculo, no entanto, o que teria acontecido se um determinado partido político tivesse optado por fazer a sua ‘reentree’ no Funchal no passado fim-de-semana. No meu entender penso que seria impossível uma vez que, como a Inês, não fazia a ‘entrée’.

Surpreende-me o facto de V.Exa continuar, sabe-se lá porquê, de ‘Costas’ viradas para os seus adversários da Madeira poder, alguma vez, cantar vitória nas próximas eleições!

Se V.Exa entender continuar a não querer resolver a incompreensível situação que se vive com as companhias aéreas, afectando demasiadas vezes madeirenses e milhares de turistas que esperançosamente gostariam de resolver muitos dos seus problemas familiares ou gozar os seus dias de férias a que têm direito, envie-nos o devido ‘carcanhol’ e os madeirenses saberão o que fazer para que eventualmente V.Exa não venha também a ser surpreendido aquando da vossa próxima visita a esta ilha que também deveria ser de V.Exa.

Sei que não deveríamos por norma misturar factos com ocorrências, porque cada coisa é uma coisa, mas esta é mesmo uma grande coisa. Agora sou eu também a, encarecidamente pedir-lhe que decida, de uma vez por todas, resolver esta situação que seguramente permitir-lhe-á a continuar a sonhar com mais convicção quanto à vitória política na Madeira. Sonhemos enquanto o distinto Sr. Ministro de V.R.S.A não se lembre também de taxar os nossos sonhos.