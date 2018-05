No dia 28 de Abril de 2018, um familiar próximo teve um grave acidente de viação, o qual resultou numa fractura do fémur, da tíbia, deslocamento do fémur da anca e o joelho estilhaçado.

Este tipo de fracturas requer operação imediata, contudo, passada uma semana, este meu familiar continua à espera de ser operado e para piorar a situação, o sofrimento psicológico intensifica-se por não haver certezas se será operado nas próximas semanas, já que no mesmo quarto está um senhor com mais de 80 anos que viu a sua cirurgia ser adiada por duas semanas consecutivas.

As cirurgias no nosso hospital público são realizadas apenas às quartas-feiras. Ora, na quarta-feira, dia 25 de Abril, não se operou porque foi feriado. Quarta-feira, dia 02 de Maio, várias cirurgias foram novamente adiadas porque era a greve dos médicos.

As dores são imensas e o sofrimento pela incerteza da espera só intensificam as dores. As enfermeiras fazem o que podem, administrando a medicação, contudo não são milagreiras.

Trabalhamos toda uma vida, descontamos para a segurança social, contudo quando necessitamos de ser tratados no hospital, esperam-nos estas condições medonhas. Que sistema de saúde é este? Estamos nós num país subdesenvolvidos? O que é feito dos descontos e dos impostos dos contribuintes?

É inadmissível ter um sistema de saúde assim.

Gostaria de sugerir que os senhores doutores, políticos, juízes e por aí além, que descessem um dia do seu poleiro, passassem horas num hospital e centros de saúde e que tentassem se por no lugar dos utentes que têm de se submeter às condições do nosso sistema público de saúde. Felizmente para eles, não necessitam de o fazer, pois dado o seu estatuto social e facilitismos, têm acesso às melhores clínicas da região e, quem sabe, até do país!