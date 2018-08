AA & RR. Estas duas siglas muito badaladas ultimamente nas redes sociais, são duas personagens que de tanto quererem ser bons exemplos, quiçá altruístas, deixaram-se apanhar nas malhas do ditado “Olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço” apresentando por isso um curriculum nada dignificante. AA, declarando-se vitima de assédio sexual, fundou o movimento #MeToo destinado a denunciar vitimas de assédio e agressões sexuais. Agora, descobriu-se que afinal ela própria cometeu tal crime com a agravante da vitima ser de menor idade. RR, político do BE, apresentando-se como lutador contra a especulação imobiliária, foi apanhado precisamente num negócio altamente especulativo para proveito próprio. Estes, são apenas dois exemplos da hipocrisia e incoerência da sociedade em que vivemos. Aproveitando o tema, e como católico, não esqueço aquilo que se passa na minha Igreja com certo clero, mas não só. Refiro-me a certas pessoas beatas que passam a vida na Igreja a bater com a mão no peito, mas que na prática do dia a dia não passam de ovelhas negras que melhor fariam se a deixassem de frequentar.