Ultimamente tem sido um desassossego à volta da TAP.

Só agora é que certos senhores chegaram à conclusão de que a TAP presta um mau serviço à Região e, consequentemente, aos madeirenses.

Mas não. A exploração aos residentes e, no fundo, a todos quantos viajam nos seus aviões, com destino à Madeira ou de cá para Lisboa ou Porto, sentem no bolso, nas suas parcas economias, o custo astronómico e, por vezes, quase obsceno, das passagens.

Apesar da responsabilidade ser de quem nos tem governado ou estado na oposição, especialmente, os confortavelmente sentados nas poltronas da Assembleia Regional, que tinham por obrigação de fazerem muito mais cedo o que estão fazendo agora, o povo não deixa de ter culpa, mormente após haver concorrência nas linhas Funchal- Lisboa, Funchal-Porto e vice-versa.

Enquanto para os madeirenses a TAP não for a 3ª escolha, enquanto a TAP tiver os seus aviões cheios de Lisboa e Porto para a Madeira e de cá para o continente, acreditem que os preços não diminuirão.

Toda esta “ algazarra” (permitam-me a expressão) não nos vai levar a lado nenhum, ou seja, a termos viagens a preços mais de acordo com a duração da viagem ou comparativamente a outros aeroportos europeus. E o tratamento dado aos passageiros, não se vai modificar.

A TAP continuará a ser a “senhora e dona” das ligações aéreas de e para a Madeira, especialmente no espaço nacional.

Primeiro, porque há muita gente que sabendo que só paga 86 euros está se marimbando que a viagem custe 300 0u 400 ou até 500 euros e, segundo, a “lavagem de cérebro” constante de que se tem dado à população de que a TAP é uma companhia de bandeira e prima pela segurança, fez e faz muitas pessoas optarem por ela.

Ora, segundo as declarações desse tal senhor Antonoaldo que alguém descobriu para presidente da TAP, de bandeira a companhia já não tem nada, é uma empresa privada, se bem que, não sabemos para onde foram os milhões que o governo através do Sr. Primeiro-ministro a conselho do Sr Jerónimo de Sousa( PCP) e da Senhora Catarina Martins( BE) disse que “enfiou” na TAP para assegurar 51% do seu capital.

Quanto à segurança é bom que acabemos com demagogias, porque os aviões da TAP são tão seguros, quanto o é a maioria dos aviões que cruzam os céus em todo o mundo. Aliás, a TAP, nesse particular, ocupa a 6.ª ou 7.ª posição a nível mundial.

Todavia e Relativamente ao Aeroporto da Madeira, face às suas características, compreendemos e é bom sabermos que existe uma maior prudência, um elevado grau de cuidado nas aterragens, até como se sabe, foi a TAP que protagonizou o maior desastre ocorrido naquele aeroporto, que vitimou dezenas de pessoas, levando o luto e o sofrimento a vários lares madeirenses e não só, em vésperas do Natal, a FESTA mais sensível, mais aguardada e mais comemorada de todas as festas da Região.

Resumindo e concluindo, os madeirenses enquanto não verem e tratarem a TAP como uma companhia qualquer, continuarão a ser tratados como clientes quaisquer, aliás, pior ainda do que muitos cidadãos de outros destinos europeus.

Resta acrescentar que, caso a política esteja metida nisto, todos nós madeirenses temos o dever e obrigação de tomarmos uma atitude séria e responsável quando formos chamados a eleições.

Não sou do PSD, nunca votei no PSD, mas jamais votaria em alguém ou nalgum partido que porventura estivesse a procurar tirar dividendos políticos desta triste e confrangedora situação.

E, devo confessar, se é verdade que não tenho a certeza de que a política (suja) esteja envolvida, alimento, contudo, muitas e sérias dúvidas!