A visita do verdadeiro líder

António Costa (AC) secretário geral do PS e o verdadeiro líder do PS-M virá à Região em visita partidária, sendo de prever que se reunirá com o líder pro forma do PS-M e com o seu candidato às próximas eleições legislativas regionais. Nada de mais, não fosse a “choraminguice” do atual presidente do Governo Regional da Madeira (GR), por não ter sido informado oficialmente da visita e a sua recusa em encontrar-se com AC no Palácio de São Lourenço, visita essa que nos moldes em que foi delineada e dado o seu quase exclusivo cariz partidário e eleitoralista, não passa de uma afronta à nossa autonomia política. Estando o PS-M de cócoras perante o PS Nacional, o mínimo que se esperaria do presidente do GR seria uma atitude que mostrasse a AC e a todos que a autonomia política da RAM não está, pelo menos para já embora para lá caminhe, também de cócoras perante a visita partidária do chefe do Governo da República. Já todos percebemos que AC é bom nos “mind games”, vê-se nos debates na Assembleia da República quando ilude sistematicamente as questões colocadas pela oposição sem esclarecê-las, ao tentar fazer crer que na tragédia decorrente dos incêndios do ano passado a culpa é de todos menos o governo, ao apresentar propostas de orçamento de estado (OE) com investimento e despesa pública fabulosos que depois viram cativações, ao anunciar aumentos e recuperação de ganhos para os funcionários públicos que depois não se confirmam, ao anunciar investimentos na educação e na cultura que não se realizam, na resolução das carências do serviço nacional de saúde que se mantêm, enfim em muito prometer e pouco fazer, porque o dinheiro não chega, a dívida pública continua a crescer e há objetivos macroeconómicos a cumprir. O lema da governação de AC é prometer e fazer de conta, utilizando o OE para mostrar investimento e despesa que nunca são cumpridos, tentando assim que os portugueses acreditem que com este governo a austeridade acabou. Nada mais falso!