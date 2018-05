A verdade sobre o Rali de Santa Cruz

A propósito de uma carta do leitor ontem publicada, e em que um anónimo se atreve a falar em nome da população de Santa Cruz, venho, por este mesmo meio, explicar para que a população perceba o que está em causa relativamente ao cancelamento do Rali de Santa Cruz e principalmente para que não se tente enganar ninguém.

- Como primeiro ponto quero deixar claro que este cancelamento é da exclusiva responsabilidade da excelente organização do dito Rali.

- O nosso compromisso para com a direção deste rali foi de que o apoio, quer logístico, quer humano, seria exatamente igual ao do ano passado.

- A direção de tão prezado desporto deu um ultimato à Câmara de Santa Cruz, para que em 2 dias esta desse resposta à pretensão daquela. Pela pressa e exigência percebe-se da arrogância desta gente, a não ser que pensassem que ainda era o PSD a governar a Câmara de Santa Cruz. Não é!

- O orçamento que deveria acompanhar o pedido inicial só veio ao nosso conhecimento depois de o termos solicitado. O mesmo previa várias rubricas: uma relacionada com o Governo Regional, no valor de mais ou menos de € 750,00 (uma autêntica fortuna); outra relacionada com a Câmara de Santa Cruz de € 8.000,00 (uma autêntica miséria); uma outra relacionada com Bombeiros de € 7.100,00 e por aí adiante.

- Como esta gente julga que a Câmara de Santa Cruz ficou rica de um dia para o outro, em virtude de este Executivo Camarário ter consolidado as suas contas, que muito custou ao POVO DE SANTA CRUZ a pagar, toca a pedir uns “míseros” € 8.000,00.

- Mas se tinham previsto no orçamento € 7.100,00 para Bombeiros, para que é que queriam tantas ambulâncias e outras viaturas. A não ser que quisessem pagar à Câmara com os € 8.000,00 que pretendiam receber desta?! E ainda ficava € 900,00 para alguma almoçarada!!!

- Conclusão: quando esta ou outra direção quiser organizar seja o que for, que venha falar com a Câmara com a antecedência devida para indagar da eventual disponibilidade financeira e/ou logística, e não fazer o que é hábito de há muitos anos a esta parte que é: comprometem-se com tudo e todos, que alguém há-de pagar as contas.

- Esta era e continua a ser a lógica da contabilidade pública que o PSD implementou e pelos vistos se dá bem (mal) com aqueles que têm que ser zelosos, criteriosos, transparentes e sérios com contas.

- Além disso, e como o dito anónimo, escondido atrás de um sobrenome, gosta de falar em nome da população. Deixo só aqui uma pergunta: será que a população prefere que se invista em bolsas de estudo, atribuição de manuais escolares, recuperação de casas, acessibilidades, renovação de redes de água, renovação de ETAR’S, ou será que prefere que se dê dinheiro ao desbarato e do pé para a mão para uns poucos fazerem corridas de carros? Fica a questão. É que o dinheiro não dá para tudo. E não vamos fazer dívida para alimentar iniciativas de organizações que fazem iniciativas para os outros pagarem. Assim qualquer um faz iniciativas de sucesso.