A Sina dos Heróis

Li ontem no DN, nas cartas do leitor, uma prosa com este título e que me chamou à atenção. O título é muito interessante e sugestivo, pois no nosso imaginário “ Todos temos os nossos heróis” ...!

Passo a transcrever o início do texto:

“ ... Há uma história sobre Herberto Hélder que, mesmo que não seja factual, permite ilustrar o modo como o talento é destratado na nossa região. Reza a história que aterrou na Madeira um dia, e que no dia seguinte partiu porque não sabia o que aqui estava a fazer.

Perdoem-me, aqueles que conhecem esta história com maior detalhe e precisão, mas só a trouxe à colação para indagar sobre o enorme vazio que existe na nossa região sobre um poeta maior conterrâneo? Porque será, pasmo, que Herberto Hélder não pertence ao nosso panteão? Porque não é cantado pelo povo? Porque não faz parte do relicário das famílias? Porque os seus versos não enriquecem a memória colectiva? Porque será que não são citados nas crónicas deste jornal mais amiúde?...”

Ao ler todas estas questões e inquietações do Senhor José Dias, senti-me em falta e com a consciência pesada, realmente todas elas encaixam de forma fria e cruel, possivelmente, em acções que eu deveria ter contribuído como cidadão e não o fiz ainda que involuntariamente, senti-me esmagado...!

Mas,

Passado o primeiro embate, caí em mim e mais calmo, talvez possa ter o atrevimento de tentar encontrar uma resposta, pelo menos para mim, que não sou do “ povo superior “, mas, dos simples, humildes e que não trata estas coisas da cultura por “tu”.

Cá para mim, Senhor José Dias, a resposta está logo na história que fez o favor de contar logo de início. Relembro ...” Aterrou na Madeira um dia, e que no dia seguinte partiu porque não sabia o que aqui estava a fazer...”

É que para os chamados ,em Madeirense, simples ou tristes, há uma grande diferença, mesmo tendo alguns andado por aqui e por ali, como é apanágio do nosso povo, souberam sempre onde era a Madeira e o que é que estavam a fazer aqui e alguns até, o que é que a Madeira precisava deles para continuar a ser a Madeira que nos orgulha.

Desculpe-me a minha sinceridade, mas, sinto-me muito melhor!