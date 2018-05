A sina dos heróis

Há uma história sobre Herberto Hélder que, mesmo que não seja factual, permite ilustrar o modo como o talento é destratado na nossa região. Reza a história que aterrou na Madeira um dia, e que no dia seguinte partiu porque não sabia o que aqui estava a fazer. Perdoem-me, aqueles que conhecem esta história com maior detalhe e precisão, mas só a trouxe à colação para indagar sobre o enorme vazio que existe na nossa região sobre um poeta maior conterrâneo? Porque será, pasmo, que Herberto Hélder não pertence ao nosso panteão? Porque não é cantado pelo povo? Porque não faz parte do relicário das famílias? Porque os seus versos não enriquecem a memória colectiva? Porque será que não são citados nas crónicas deste jornal mais amiúde? Perdoem-me, mais uma vez, mas isto é um indício que a nossa cultura não valoriza o talento, não premeia aqueles que produziram arte e não acarinha o mérito dos artistas. Quem conhece Lisboa sabe que Pessoa é património, ou como diria uma cronista, é “prato do dia para turista”, é uma perspectiva cínica, mas todos os povos que conheço têm poetas a versar no quotidiano. Portugal tem Camões, Alexandre O’Neill e Pessoa. São quase figuras pop, mas isto não é desrespeito, muito pelo contrário, neste aproveitamento venal há implicitamente reconhecimento, estima e consideração. A nossa região, pelo contrário, não aproveita o património dos poetas para nada. É de uma indigência atroz, que menospreza a riqueza que os poetas podem facultar à região. Considero-me um ser racional, não digo isto por sentimentalismo, ou por sentido estético, nenhuma região do mundo, ancestral ou contemporânea, pode ignorar o património intangível da literatura ou da arte. Falo de literatura porque as letras são o meu refúgio, mas o meu apelo abarca toda a arte. Se queremos ser reconhecidos no mundo, os nossos embaixadores são os artistas, e não os jogadores de futebol, por muito que respeite o futebol como desporto rei.

Li há poucos dias que a cultura é a forma de promover o que de melhor há no engenho humano, é uma simplificação grosseira, bem o sei, mas para o efeito argumentativo serve na perfeição: que cultura é a nossa que não faz prosperar o que de melhor há na imaginação dos madeirenses? Imaginação que traz luz, que ilumina o espírito e resfolega a alma. Existe uma cultura mendicante e mesquinha que parece querer sufocar o talento, parece desejar que não haja arte na vida dos cidadãos, que fecha portas e janelas para não surja luz nas moradias espirituais do povo. Isto é típico dos regimes em que os medíocres tomam conta do poder. E mais uma vez, como já discorri numa crónica passada, ficamos todos mais pobres. A sina dos nossos heróis é o oblívio, ou seja, um caminho para o esquecimento e menorização. Precisamos de heróis, mas quando estes surgem, como é o caso de Herberto Hélder, o seu legado é abafado, negligenciado e sujeito ao desprezo, como se houvesse uma força conjunta iníqua para apagar o talento daqueles que se destacaram fora de certos círculos dados à intriga e degradação. Não podemos, como povo, permanecer reféns deste gosto filistino preponderante. O legado dos poetas, como Herberto Hélder, é nosso património. Não podemos permitir que nos arranquem o mesmo da nossa memória e imaginação colectivas.

PS - Exorto a todos os leitores deste pequeno texto que tragam outros heróis para este espaço comum. A menção do poeta Herberto Hélder não pode ser exclusiva, como é óbvio. A escolha recaiu neste poeta por o caso ser flagrante, um “óbvio ululante”, como diria Nelson Rodrigues. Outros casos haverá, e todos merecem atenção.