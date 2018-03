A resposta da Diocese

Recebi da Diocese de Funchal resposta à minha carta de tristeza e indignação (ontem publicada neste espaço):

“Em nome do Sr. Bispo do Funchal, acuso a receção e agradeço o email que a Senhora enviou, a propósito das questões relativas ao funeral da sua saudosa mãe. Desde já, apresentamos as nossas condolências. Lamenta-se que nem tudo tenha acontecido como desejava, até pelas razões apresentadas. Parece-nos, no entanto, que terá havido um certo mal entendido na comunicação aquando da preparação da celebração do funeral. Peço, que compreenda e desculpe aquilo que não foi realizado tal como desejaria. Aproveito para agradecer a Deus a vida da sua mãe e a missão que desempenhou na Igreja e para a Igreja. Conte com a oração do Sr. Bispo, por si, pela sua família e pela sua saudosa mãe.

Estamos disponíveis para o que precisar. Desejando que sempre encontre na Igreja o acolhimento que precisar, subscrevo-me com os melhores cumprimentos,

Secretaria Episcopal da Diocese do Funchal”.