A propósito da Feira do Pão

Foi publicado, na secção de cartas do leitor do DN do passado dia 10 de Junho, um texto do leitor José Abrantes, que se referia em termos críticos à iniciativa do Lions - Feira do Pão, quer quanto à localização desta, quer quanto à data da sua realização, quer quanto à qualidade dos equipamentos utilizados, que designou de “ mobiliário velho, gasto, feio e obsoleto”.

Pelos afazeres decorrentes da realização da referida feira e da sua conclusão - que se baseia apenas e só no esforço, no empenho, no trabalho gracioso e voluntário dos seus associados, familiares e amigos, que dão o seu melhor em prol da solidariedade e da causa social - só nesta data nos é possível apresentar a presente resposta e informação, que apesar de tudo devemos ao cidadão em causa e à população em geral, para deste modo prestarmos os esclarecimentos que se impõem e repor a verdade dos factos Cumpre-nos esclarecer que o Lions organizou a referida Feira do Pão, como é tradição há 29 anos, para deste modo angariar fundos para suportar os seus programas sociais de apoio aos mais carenciados, e para esse efeito conta com a ajuda e apoio de muitos - instituições e particulares - pelo que sendo uma organização não profissional, tem de contar com os apoios que lhe são facultados e os equipamentos que lhe são disponibilizados, sem requintes nem luxos, mas com o que é possível, permitindo montar uma feira aprazível, simples, acolhedora, integrada no local, com preocupações ambientais, nomeadamente com plantas e flores da nossa Região.

Nada temos com outros eventos que se realizam na mesma data e proximidade, pois os fins dos Lions são apenas e só de solidariedade e não competimos com quem quer que seja; apenas pugnamos pela ajuda aos que necessitam do nosso apoio financeiro e para os quais tudo fazemos de forma voluntária e graciosa.

Estamos convictos - pelas reações e manifestações positivas com que nos distinguiram os muitos visitantes da nossa Feira, que expressaram o seu pleno agrado e satisfação, quer pela iniciativa, quer pelo ambiente acolhedor - que assim cumprimos a nossa função, com qualidade e cordialidade, na linha dos princípios da nossa causa e do brio dos nossos voluntários.

Apesar do leitor em causa ter apenas evidenciado aspetos negativos e suscitado questões que ultrapassam o Lions, queremos destacar o sucesso da nossa Feira do Pão, a imensa aderência da população local e dos turistas, o que nos permitiu prestar um bom serviço à nossa causa, embora com as limitações inerentes a uma organização voluntária e não profissional, com escassos recursos financeiros. Pesem embora tais limitações, cumprimos os nossos objetivos, graças ao trabalho e dedicação dos nossos associados, amigos e benfeitores, que assim asseguraram meios para concretizarmos os apoios e ajudas aos que mais necessitam e que constituem a nossa preocupação fundamental e que por isso deve merecer o incentivo e apoio de todos.