A Ponte do... Inferno

Há uns meses a esta parte, a ponte que liga as ruas 31 de Janeiro a 5 de outubro, em frente à rua da Ponte Nova, de um lado e Rua dos Netos do outro, está com as obras paradas.

Por capricho, por necessidade, por oportunismo político ou lá porque alguém entendeu que as obras estavam mal, os trabalhos foram suspensos e de há uns meses a esta parte o caos – mormente nas horas de ponta – está instalado.

Mesmo com os semáforos do Torreão – que passam dois, três carros, cai o vermelho – abertos, a fila de viaturas na Rua 5 de Outubro chega, por vezes, quase à Clínica de Santa Catarina.

O problema, contudo, agrava-se entre o Torreão e a Rua dos Netos, com os carros a descer a 5 de Outubro e os outros que entram para esta via, quer vindos do largo da Cruz Vermelha ou, mais abaixo, da rua 31 de Janeiro.

Concluindo, uma confusão, uma vergonha, uma perda de tempo, um engarrafamento, originados pelo bloqueio de parte de cada uma das estradas, devido ao tal dito embargo das obras da ponte.

Aqui, não se discute, quem tem ou não tem razão, o que está em causa é que se trata de uma artéria muito movimentada e que não pode estar meses sem fim à espera de resolução.

Desconhecemos se já houve acidentes, mas discussões e pessoas prejudicadas com a situação, não tem faltado.

É inconcebível como as pessoas responsáveis por esta degradante situação, não sejam capazes de entender que aquelas vias terão de ser desbloqueadas para que o trânsito possa fluir sem problemas.

Esta guerrilha, quezília ou lá o que queiram chamar, entre Câmara Municipal do Funchal e Governo Regional está a transformar a vida dos automobilistas num inferno, especialmente nas horas de ponta e nos dias que antecedem o fim-de-semana.

Andamos anos a fio a pedir às populações que não “deitassem os votos no mesmo saco”, que seria saudável e conveniente termos um Governo Regional e uma Câmara Municipal em mãos diferentes, porque assim haveria mais cabeças a pensar, diferentes opções a serem tomadas, enfim, criar-se-iam alternativas e, consequentemente, maiores vantagens para as populações.

Afinal, o que vimos é um clima de guerrilha permanente, um colidir de Instituições absurdo, um medir forças e competências intoleráveis – não só nesta questão da ponte como em outras matérias já verificadas - em nítido prejuízo da cidade e da população.

Achamos que já basta. Deixem essas infantilidades absurdas, esse fanático apego ou ambição pelo PODER de parte, e procurem governar – cada qual na sua capelinha – de acordo com os votos que o povo lhes concedeu e em benefício do bem comum.

Neste momento a haver eleições – por aquilo que se ouve das pessoas no dia-a-dia – ninguém as venceria com maioria absoluta.

Nem os que estão no PODER, talvez por uma falta de dinamismo, de cumprimento de algumas promessas feitas, pela ausência de uma comunicação mais dinâmica e eficaz, nem pelos que estão na OPOSIÇÃO, mormente os que apregoavam que os “OVOS NÂO SE DEVIAM DEITAR DEBAIXO DA MESMA GALINHA “ mas pelo facto de alguns “GALOS” terem sido substituídos nalgumas freguesias, já pretendem ser os “DONOS DISTO TUDO”.

Acho que se devia começar a ver (e a praticar) o exercício político por outros moldes, pois 40 anos de oportunismos e malabarismos políticos já merecem do povo um grande e definitivo BASTA!