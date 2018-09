A ponta do iceberg

Os arguidos da Operação Marquês (OM) estão deveras satisfeitos com a cessação de funções como Procuradora Geral da República (PGR) por parte de Joana Marques Vidal (JMV), nomeadamente o principal arguido que não se tem coibido de expressá-lo publicamente. Não sei se serão os únicos, penso que não, a ficar agradados com a saída de cena de JMV. Não nos esqueçamos que os casos quentes atuais da Justiça Portuguesa não se resumem à OM que não é mais do que a ponta do enorme iceberg que engloba os processos relativos ao Universo Espírito Santo (UES) e que poderá ser ainda maior quanto estiver concluída a investigação que decorre sobre um ex-ministro de um governo chefiado pelo principal arguido da OM. E se a OM incomoda sobretudo o PS, nomeadamente o atual Primeiro Ministro (PM) e alguns dos ministros do atual governo, que foram também ministros de governos chefiados pelo principal arguido da OM, mas que, vá-se lá saber porquê, nunca acharam nada de estranho na atuação de um primeiro ministro e de governos dos quais faziam parte que quase levaram o País à beira da bancarrota e trouxeram aos portugueses miséria e enormes sacrifícios. Já os processos relativos ao UES parecem incomodar muito mais gente e ao mais alto nível. Entretanto em sintonia perfeita, como tem sido apanágio, o PM indigitou e o Presidente da República nomeou a nova PGR, que não irá ter uma tarefa fácil e sobre a qual incidirão todas as atenções e escrutínios, mas de quem se espera que honre o cargo que lhe foi confiado preservando a sua independência, mantendo-se imune a pressões venham elas de onde vierem, a bem da JUSTIÇA.