A política animal

Pelas notícias que ultimamente têm vindo a público podemos concluir que a política dos canis foi e será sempre um fiasco. Os canis implicam despesas de investimento e correntes que não resolvem de todo esta questão e a prova é que não têm tido o retorno esperado. A única política que dará frutos positivos nesta matéria passa por aplicar as seguintes medidas: 1º esterilizar 2º sensibilizar 3º incentivar 4º controlar 5º penalizar. A nossa população em geral não tem qualquer sensibilidade para esta questão porque abandona animais como se fossem objetos. É uma questão de educação que tem de começar nas escolas uma vez que não existe essa cultura na maior parte das famílias. Esta é uma questão ambiental no entanto desprezada pelas entidades com responsabilidade nesta área que deviam fazer alguma coisa de jeito e não festinhas para agradar aos pais e políticos. A esterilização deve ser simultânea em todos os concelhos e ser financiada por dinheiros públicos pois a imagem do nosso destino turístico é bastante prejudicada isto se tivermos em consideração o elevado número de reclamações entregues na D R Turismo pelos turistas. Assim o retorno económico das despesas inerentes às medidas necessárias à regularização desta situação está garantido porque melhorará a imagem do nosso destino turístico e por conseguinte os resultados económicos desta atividade. A sensibilização nas escolas deve fazer parte do currículo para que na realidade se façam atividades com essa finalidade que não sejam apenas de mera propaganda. Deverão existir incentivos fiscais muito mais atrativos dos que estão em vigor (isenção de IVA, dedução à coleta do IRS e outras), comparticipação nos medicamentos e consultas tal como acontece com as pessoas. Após a implementação destas medidas, de caráter nacional, as autarquias deverão assumir a fiscalização dos comportamentos relacionados com os direitos dos animais criando inclusive um corpo especial de polícia para vigilância e repressão dos comportamentos indignos por parte dos animais ditos racionais. E, por último, as penalizações deverão ser duras o suficiente por forma a impedir atos causadores de sofrimento nos animais ditos irracionais mas com sentimentos melhores do que os racionais. Há mais de cem anos que a Inglaterra tem legislação e uma polícia dedicada exclusivamente à vigilância dos comportamentos indignos dos animais ditos humanos provocadores de sofrimento nos outros animais, a qual tem autoridade inclusive para deter os infratores apanhados em flagrante. Em 1900 a Finlândia tinha apenas 5% de analfabetos e Portugal 90% sendo esta a causa principal do nosso atraso económico e civilizacional. O atraso é de cem anos pelo que é preciso andar mais depressa se queremos encurtar distâncias. Contudo para tal também é necessário outro perfil de decisores políticos com verdadeiros sentimentos humanos e não apenas preocupados com contas e obras porque para isso não são necessárias eleições mas simples técnicos contabilistas e engenheiros.