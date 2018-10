A pista de Atletismo no estádio de Machico

Na qualidade de encarregado de educação de um jovem praticante de atletismo, estou indignado com as exigências financeiras, impostas pela Associação Desportiva de Machico, para autorizar o acesso dos atletas do clube onde o meu filho pratica a modalidade; estamos a falar de umas instalações desportiva construída com o dinheiro dos contribuintes, que foram deixadas ao abandono pelo extinto IDRAM, sem salvaguardar o acesso de outras instituições e até da população a este recinto desportivo.Se o acesso à população está devidamente tabelado, não se percebe a razão dos federados terem que pagar um tarifário igual, ainda por cima, tratando-se de atletas dos escalões de formação, outros de alta competição e até atletas que representam a seleção nacional. Nada me move contra ADM, que tenta rentabilizar ao máximo um espaço para o qual não investiu um cêntimo, trata-se apenas de uma questão de justiça e de igualdade para todos os atletas do concelho.Segundo consta, a DRJD alega questões legais (terrenos sem registo e situações pouco claras...) e de falta de argumentos para interferir, a CMM alega que é um espaço que não pertence ao município e andamos neste jogo do empurra, enquanto isso ADM não faz por menos e triplica os valores, que até aqui eram praticados e pagos pelos clubes utilizadores, no caso concreto ADRAP.A CMM não sendo proprietária do espaço, pode deve criar algumas regras e gerir com igualdade de tratamento aos clubes do concelho, se o campo municipal Tristão Vaz é usado na sua totalidade pela ADM, desde recinto de jogo, lavandaria, posto médico e até a exploração do bar, a CMM deve e tem obrigação de exigir um pagamento pelo espaço ou como contrapartida exigir abertura da pista de atletismo aos clubes do concelho.Os atletas da ADRAP e os praticantes do atletismo estão a ser descriminados em relação ao futebol, é injusto deixa um sentimento de revolta em todos os atletas e encarregados de educação, que têm o atletismo como modalidade da sua preferência.Deixo um desafio ao senhor presidente da CMM, que resolva a bem de todos, nem só os do atletismo como os do futebol, há espaço para todos e a bem do desporto representativo do concelho de Machico, esta situação tem que ser resolvida de uma vez por todas.Senhor presidente Ricardo Franco, você como ex atleta e como um conhecedor do desporto, é quem pode dar um contributo na resolução deste problema, porque esta DRJD assim como o governo que há suporta, está moribundo e nada faz para resolver esta situação que prejudica a nossa juventude.Os nossos deputados do concelho, vão discutindo o sexo dos anjos e se posicionando para as regionais 2019, para esses o assunto não tem relevância e só irão aparecer por altura das eleições.

João Henriques