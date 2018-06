A ‘peste’ dos plásticos

Os oceanos são grandes depósitos de lixo plástico. Todos os anos são despejados no mar, mais de 8 milhões de toneladas! São produzidos 400 milhões de toneladas deste material e só 9% são reciclados(!). A ciência é taxativa: Se nada for revertido nesta calamitosa situação, no ano de 2050 - haverá mais plásticos no mar, que peixes!

O impacto dos micro plásticos nos oceanos, revelam cientistas, é tenebroso. Entra na cadeia alimentar dos peixes e quem os comer, ingere plástico.

Tudo ou quase vem revestido de plástico(s). Por vezes com várias capas até chegar ao miolo. Um exagero. Se todo este material ainda fosse reciclado, seria um mal menor. Não é. Portugal recicla pouco mais do que 30% dos plásticos. Porquê? É tóxico porque os seus componentes têm activos cancerígenos, alteram o sistema nervoso central, contendo ainda aditivos contaminantes perniciosos para a saúde.

A água engarrafada em plástico, sujeita ao calor, ao fim de escassos cinco minutos liberta substâncias prejudiciais aos humanos.

Estima-se que três a cinco milhões de aves marinhas, por ano, ingerem pedaços de plástico,vindo a morrer! Académicos sustentam que o micro plástico interfere negativamente na reprodução dos peixes. Todos, todos devemos ter a máxima consciência e responsabilidade ambiental. Pequenos passos, percorrem quilómetros: Substituir a garrafa de plástico de água, por garrafa de vidro reutilizável, ao fim dum ano, serão menos trezentos e muitos plásticos a sujarem o ambiente.

Boa semente ambiental lançada, melhor vida desfrutada. Só temos o Planeta Terra!