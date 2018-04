A nova geração

Ultimamente, tenho sentido que nas nossas vidas (na de cada um de nós) há cada vez mais opiniões (todas elas válidas, por muito que nos custe afirmar) do que propriamente “provas” de que, o que alguém me está a dizer, é de facto um facto. Porque as pessoas acreditam cada vez menos nas opiniões, independentemente de ser um desconhecido ou um familiar, com medo ou receio de que essa pessoa um dia nos traia, ou na pior das hipóteses, porque simplesmente fala pouco por estar agarrado ao PC e às tecnologias, e ao falar pouco também recusa-se a ouvir novas opiniões independentemente de estarem corretas ou não. O meu caso é, contudo diferente, não só é verdade tudo o que eu disse atrás como também é preciso ser descodificada cada parte da minha mente para entender tudo o que digo, ou já não vos aconteceu isso? Talvez seja típico dos homens o facto de serem teimosos ou não terem paciência para dar a volta e dizer “ah e tal, desculpa tens razão”, mas é que é mesmo isso. O que acontece é que há relações que estão assim há já tanto tempo que mudar agora já não depende só da própria pessoa em si, depende já dela (claro) mas também depende de todos os que a rodeiam, até porque com trabalho de equipa tudo se consegue. Mas lembrem-se, isto é só, e só, a minha análise ao que se passa. Claro que já sei que vai ter “N” pessoas a dizer que não é bem assim, mas que se há de fazer. Ah, e antes que venham-me dizer que já insistiram de todas as formas possíveis, vejam bem se não há formas alternativas de o fazer (desde que não seja irritar a pessoa, claro).

Eu falo por mim (claro), mas também falo por todos, que calculo que não gostem de se chatear.

E porque não começarmos a ter provas que realmente devemos acreditar naquilo que nos dizem? É que sem isso não vamos para a frente nunca, não é meus caros? E muito embora eu tenha andado toda a minha vida a dizer não faço, não consigo, não quero. Quer dizer, isso só acontece porque não vejo provas reais de que de facto deva acreditar. Se fosse a minha família provavelmente diria, acredita porque poucos têm a vida que tu tens, eu digo: ok, mas isso prova alguma coisa? Têm algum screenshot de que isso é de facto válido? Sem contar com fotos minhas associadas do meu facebook?

É o que eu digo, esta nova geração ainda precisa de ser estudada para não termos conflitos de família e amigos todos os dias, que é o que está a acontecer com muitos, infelizmente, eu até que estou bem comparativamente com outros que conheço. Enfim...espero que entendam aquilo que realmente estou a ver nesta nossa sociedade e que não levem a mal. E se não concordarem olha, paciência, peço desculpa antecipadamente se por acaso houve alguma coisa que não devia ter dito, ok? Só precisava de desabafar um pouco e ver sobretudo o que a malta acha sobre o que está a acontecer.

Beijinhos nessas mentes e até à próxima.

Alexis Fernandes