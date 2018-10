A modos de... Las Vegas!

- Olha quem ali vem. O compadre do Carlinhos. Vamos dar-lhe os parabéns.

- Achamos muito bem. Dizem que o Carlinhos é bom rapaz e tudo fez, para receber por mês, 20 salários mínimos nacionais.

Bom, mas para não andarmos a falar sem saber, o melhor é ouvirmos o que o compadre do Carlinhos tem para nos dizer.

Ele aqui está, vamos ouvi-lo já.

- Olha o nosso amigo. Está tudo bem contigo?

- Tudo bem, meus amigos... e agora com aquela promoção/nomeação do meu compadre Carlinhos, vai tudo no bom caminho.

- Era de esperar a tua felicidade, vocês sempre foram de uma grande amizade. Por acaso estávamos nisso a falar, mas tu, realmente, és a pessoa certa para nos explicar.

- Perguntem lá, sem medo, sabem que entre nós não há segredos. O que quiserem saber, cá estou eu para responder.

- Sabes, isto aqui é um meio pequeno, onde há muita inveja e bisbilhotice, sempre que se vê uma pessoa ficar bem de vida é logo tema de Bilhardice.

- Oh, meu amigo, então não conheço a terra onde vivo!

- É isso. A cidade “está cheia” de que teu compadre Carlinhos jogou na “raspadinha” e saiu-lhe o 1º prémio do “pé-de-meia”. Daqueles que são pagos mensalmente, digamos, às prestações, e que equivalem a um bom 2º prémio do Euromilhões.

- Não, não é verdade, não lhe saiu nada. Esta nossa gente tem a língua desenfreada.

- Eu já calculava e, aqui, os nossos amigos, também duvidavam.

- Acredito. Mas vou contar tudo cá aos meus amigos.

- Somos todos ouvidos.

- Como é do conhecimento geral, o meu compadre colabora aqui numa “sucursal” de uma grande empresa com sede no continente e de que a “sucursal” é inteiramente dependente.

- Sabemos disso, sim senhor, há muito tempo.

- Ora bem, aqui há uns tempos foi eleito para a nossa “sucursal” um novo gerente o que deixou meu compadre Carlinhos muito descontente.

- Por achá-lo incompetente?

- Não. Por algo que o Carlinhos achava muito feio, que era ele querer atingir os fins sem olhar a meios.

- Oh, diabo. Trabalhar com gente assim é demasiado ruim.

- Pois é. E é tão grande a sua ambição que pretende tomar conta de todo o “mercado” da Região.

- Ena pá, que grande ambição!

- Exatamente. Mas como sozinho não se sentia competente, aliou-se (disfarçadamente) a um sujeito ainda com maior grau de ambição e juntos preparam o “assalto” à conquista do dito “mercado” de toda a Região.

- E certamente com o apoio, lá de fora, do patrão?

- Claramente, que tal como eles tem esse defeito muito feio de atingir os seus fins sem olhar a meios.

- Não precisas mais explicar. Estamos a adivinhar. O Carlinhos ficou para o diabo o levar! Ameaçou falar, desbobinar e o patrão para o calar arranjou-lhe um “tacho” principescamente remunerado, Carlinhos quis, ficou feliz e...sossegado!

- Sim, senhor, muito bem observado.

- Daqui por uns tempos aparece Carlinhos a mostrar os dentes de contente, o que disse foi passado, junta-se aos seus “inimigos”, agora aliados, a fazer campanha para a conquista do “mercado”.

- Acertado. Vocês são elevados do diabo!

Juvenal Pereira