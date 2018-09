A minha observação à administração da TAP

No Diário de Notícias na página 28, do dia 19 do corrente mês, em crónica de Sónia Silvaa Franco “Não me TAP(em) os olhos!”. Verifico que esta senhora tem legitimidade de questionar a atitude, indigna, do administrador da TAP, em relação ao mao tratamento do povo da Madeira.

Estou em sintonia, com a sua visão e revolta, da conduta agressiva do administrador da TAP, a forma como está a espoliar o povo da Madeira, que mal ganha para se sustentar.

Os nossos governantes e os que exercem as funções da política são os responsáveis desta situação!

A juventude dos anos 60 e 70 do século 19, tinha um método de revisão de vida: ver, julgar e agir (atuar). Atuando em conformidade com a doutrina social da igreja católica, consignadas nas encíclicas sociais: Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 15 de maio de 1891; Quadragésimo Anno, do Papa Pio XII, de 15 de maio de1931; Centesimus Annus, do Papa João Paulo II, de 15 de

1991.

Foi esta juventude, com formação cívica, moral, religiosa e de consciência de cidadania, que destronou um regime ditatorial. Foi esta juventude que constitui os primeiros partidos políticos, quer a nível nacional, quer nas regiões da Madeira e dos Açores, preocupada com o desenvolvimento do país, dando melhores condições de vida ao povo português.

Presentemente, o que se constata, é uma Europa destituída de princípios e de valores cristãos, na verdadeira doutrina de Jesus Cristo: da verdade, da justiça, da partilha, da tolerância, e da ajuda fraterna.

A constatação da realidade nos nossos dias; é a juventude, educada e qualificada com as suas licenciaturas, terem que emigrar para outros países, que não tiveram os custos para a sua formação integral, beneficiando esses países de bons profissionais em: médicos, enfermeiros/as,

engenheiros das diferentes áreas de engenharia, ficando o nosso país mais pobre e endividado.