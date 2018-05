A menina que gostava de ler

Desde muito cedo, M compreendeu que a sua pupila tinha um dom. Na sala de aula parece que apreendia tudo muito antes de todos os outros. A turma é terrível, sonora, inclemente e insolente. Rapazes e raparigas competem para ver quem é mais atrevido. Não é fácil manter a ordem, quanto mais ensinar. A pupila é diferente, não é uma líder, nem faz muitos amigos, é quieta e tímida, e quando fala é com pudor, como se fosse cúmplice com a professora e temesse os colegas. M deu-lhe atenção, insistiu com ela que fosse buscar livros. A rapariga respondeu que lia toda a matéria. «Há mais matéria neste mundo do que aquela que dou na sala de aula», respondeu M. E assim foi, a rapariga lá fez o cartão na biblioteca e foi buscar os livros. A mãe não sabia o que aquilo era. Remangou com o assunto, a filha lá disse que eram coisas da escola, que a professora mandou, que fazia parte dos trabalhos de casa. O assunto ficou suspenso sem que a mãe ficasse convencida. Há ali algo de estranho, a filha ficava na marquise sentada em cima da máquina de lavar agarrada aos livros. Poderia ser fonte de orgulho para a mãe, mas não era, tratava-se de fonte de preocupações e aflições. As duas começaram a ralhar, os livros entraram no índex maternal. A menina optou por ler na escola, o que causava estranheza, de tímida e recatada, a miúda ficou sobre o radar das crianças maldosas. E começou os insultos, os impropérios e desacatos. Frustrada, a menina deixou de frequentar a biblioteca. Não quis ler mais. Antes passar despercebida, sobreviver. A professora apercebeu-se do que se passava quando quis oferecer-lhe um livro, os contos de Clarice Lispector. A menina fez-se rogada. É para ti, disse a docente. Ela levou o livro para casa, a mãe ficou furibunda. «Quem te pôs essas manias na cabeça?», indagou com laivos de ira. A menina foi sincera. No dia seguinte a progenitora foi à escola. Houve ameaças, brigas. O livro de Clarice é a chave para outro mundo, e mãe não quis que a filha apartasse, sem cinismo talvez fosse um acto de amor. A professora não teve modo de responder. Calou-se e obedeceu. Talvez medo de represálias com a sua aluna predileta. Os anos passaram, a professora partiu. Foi para outras paragens. A menina ficou onde cresceu. Teve dois filhos antes dos vinte, um rapaz e uma menina. A única coisa que desejava para os filhos é que nunca fossem, como ela, prisioneiros da miséria. A luz da sua professora M levou uma geração a produzir frutos.