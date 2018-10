A mega-metrópole descontrolada

Funchal, super-cidade cosmopolita, com milhões de habitantes, centro metropolitano com milhões de pessoas, economia e comércio fervem de prosperidade, com crime apoteótico, tráfego caótico, anarquia dantesca, corrupção burguesa...

PARA QUÊ que uma aldeola como o Funchal precisa de POLÍCIA MUNICIPAL?

Para perseguir a economia, os comerciantes, perseguir sob o pretexto de fiscalizar os pequenos e localizados abusos da ocupação da via pública, perseguir o comércio? Abrir a possibilidade para a represália político-económica ser mais eficaz, abrir o precedente legal para um mecanismo público de inquisição e censura? Parece exagerado, mas não é.

“Pimenta nos olhos dos outros, para mim é refresco”. Muita gente assiste a isto de forma cética, outros com benefício da dúvida, outros com mau caráter encolhem os ombros e esfregam as mãos com a desgraça dos comerciantes, empresários, patrões-ladrões-porcos-capitalistas, mas a POLÍCIA MUNICIPAL chegará inevitavelmente a TODA a gente com fiscalização, perseguição, controle possessivo, opressão da liberdade individual e económica e criando mais dificuldades ao comércio e a todos os postos de trabalho que a compõem.

Muitos não sentirão na pele, pois o que conta são os VOTOS do povo. Mas fica o caminho livre para fiscalizar o tráfego, a ocupação das vias de comunicação automóvel, fiscalizar a propriedade privada, a nossa casa, o nosso carro estacionado à frente da nossa casa à noite, etc., etc., etc... fiscalizar, perseguir, oprimir! Consequências: ameaças, multas, taxas e taxinhas para esta pouca-vergonha política? Tudo isto com a conivência dos cidadãos oprimidos pelo PESO DO ESTADO. Zé povinho com Síndrome de Estocolmo...

Aproveito para perguntar: a ACIF ainda existe ou só serve interesses lobistas? Onde estão os exímios observadores e fiscais da desgraça laboral, os sindicatos? Onde está a oposição política? Fazem o NADA?

Para quê que uma aldeola como o Funchal precisa de POLÍCIA MUNICIPAL? Para infernizar ainda mais a vida das pessoas?

A. Teixeira