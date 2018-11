Os senhoras da política brincam com os números como quem brinca com legos. Por causa dos prometidos 50% do novo hospital por parte da República, uns acham que o primeiro-ministro não cumpre, ora porque só dá 47%, ora porque só disponibiliza 30% ou então porque se dá 13%. Com este entretenimento todo proporcionado por uma matemática ninguém deu pelo pequeno pormenor e que está muito para além dos números que nos fazem rir: a Saúde está ou não regionalizada?