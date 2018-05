Os senhores deputados do PSD-M na Assembleia Regional resolveram propor uma condecoração ao Dr Jardim no dia 4 de Junho atribuindo-lhe o Cordão Autonómico, a mais alta condecoração Regional. Seria possível, senhores deputados, atribuir-lhe apenas metade do cordão por aquilo que ele fez de positivo pela Madeira e colocar a outra metade num busto bem no centro da cidade com aquilo que ele fez de mal? No busto, gravado a pechisbeque, a seguinte alocução “homenagem ao único importante da Região Autónoma da Madeira” Um homem que sempre virou costas à Assembleia Legislativa, que a apelidou de casa de loucos, que raramente punha lá os pés enquanto Presidente do Governo Regional e que sempre tratou com desprezo os deputados eleitos pelo povo, vê agora o seu défice democrático premiado por esses mesmos deputados quase como a dizer-lhe que ele afinal não andou longe da verdade. Se eu fosse deputado na ALM justificaria o meu voto contra com uma declaração de voto: votei contra porque tenho dúvidas, e sempre as terei, se outro governante no lugar do dr Jardim teria feito mais e melhor pela Madeira dentro da legalidade e do respeito pelo sistema democrático. Sempre fui um acérrimo opositor ao Dr. Jardim enquanto político mas não é por isso que sou frontalmente contra esta condecoração. Em primeiro lugar porque aqueles que agora manifestam um lamentável lapso de memória esqueceram que ele, enquanto homem, foi sempre uma figura arrogante, prepotente, arruaceiro, mal educado e desestabilizador da democracia. Segundo porque enquanto político tentou achincalhar todos os seus adversários políticos, humilhou o povo madeirense tratando-os por cachorros e ainda deixou uma dívida escondida de 1.200 milhões que empenhou a tal autonomia que ele, em abstrato, defendia. Terceiro, nunca respeitou a Revolução de Abril mesmo ciente de que só ela lhe permitiu 37 anos de Presidente do Governo Regional, ou seja, cuspiu no prato que lhe serviram a sopa. Não fora o 25 de Abril e Jardim teria sido sempre uma figura medíocre e intratável da sociedade madeirense. Não lhe invejo a condecoração mas lamento já que ela deveria ser atribuída a quem a merecesse por inteiro e não por metade. No seu estilo peculiar (ar de gozo) o Dr. Jardim deve estar a rir-se dos patinhos feios e ingénuos que irão pôr-lhe o cordão ao pescoço. Está a beneficiar agora da tolerância que ele nunca praticou