A legislatura eleitoralista

Só o OE 2019 é que é eleitoralista? O Ministro das Finanças (MF) afirmou na AR que o OE 2019 é de continuidade e tem toda a razão. O eleitoralismo do governo PS não se restringe ao OE 2019 mas a toda a legislatura. A continuidade referida pelo MF é distribuir algum dinheiro por potenciais eleitores, inscrever no OE verbas astronómicas para tudo e mais alguma coisa mas que, fruto das famosas cativações, não são aplicadas ou se o são em percentagens mínimas, bastando olhar para o investimento público (IP) durante a legislatura que nem a depreciação dos ativos existentes cobriu, sendo mesmo inferior ao do governo de Passos Coelho que teve de lidar com a austeridade na sua fase mais aguda. O MF com o cinismo que o caracteriza teceu loas à sua atuação para Bruxelas ver, já que é tão fundamental o record do défice como manter o seu cargo atual na UE, mesmo que à custa de desinvestimento público primordial, como é o caso do novo hospital na RAM, mais uma das promessas incumpridas do governo PS. Tem sido assim a atuação eleitoralista do governo PS durante toda a legislatura, apregoar investimentos que não saem do papel e os que saem ou são irrisórios ou porque acontecimentos catastróficos, como os incêndios, a isso o obrigaram, tentar fazer crer aos portugueses que a austeridade acabou por ação deste governo o que é mentira, pois a carga fiscal mantém-se inalterada e para cada cêntimo que o governo baixa nos impostos diretos como o IRS e que mesmo assim não abrange todos os contribuintes, outro cêntimo é aumentado nos impostos indiretos. O MF nem os comparsas da geringonça foi capaz de esclarecer quando interpelado por Mariana Mortágua BE e por João Oliveira PCP, porque o que interessa é enganar os portugueses e não esclarecê-los, e isto sim é puro eleitoralismo e dura desde o início da presente legislatura. Mais uma prova que o OE 2019 não é para levar a sério foi a deputada Isabel Moreira ter aproveitado o debate para pintar as unhas.