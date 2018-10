Em entrevista ao Público Paulo Cafôfo (PC) afirmou, entre banalidades e contradições, que nada acrescentaram ao total desconhecimento público sobre as suas linhas mestras de ação se vencesse as eleições. Elogiou o Governo da República (GR) e críticou o Governo Regional da Madeira (GRM) acusando-o de “gritaria”. Como tanto os elogios, mesmo os que soam a falso a AJJ, como as críticas fazem parte da luta político partidária, vou focar-me nas contradições, pois essas são importantes e revelam a pobreza de argumentação e de ideias de PC. Tanto critica o investimento público feito no passado e o que está a ser feito pelo atual GRM, como afirma que esse tipo de investimento “é importantíssimo numa região como a nossa”. Foi essa política do betão, como lhe chama PC, que permitiu: o aeroporto mais seguro, a rede de estradas que permitem ir de uma ponta à outra da ilha em menos tempo que levava a ir do Funchal à Ribeira Brava, escolas modernas, infraestruturas hospitalares, centros de saúde próximos das pessoas, habitação social, portos marítimos modernos etc. O atual GRM tenta terminar os obras interrompidas, devido à crise económica para que Portugal foi arrastado pelos governos PS de Sócrates, e tudo tem feito para que avance a construção de um novo hospital, e sejam disponibilizadas verbas do OE que nos são devidas, mas que o GR tem vindo sistematicamente a protelar. Ridícula e patética a pseudo intervenção de PC no desbloqueio do dossiê do novo hospital, mas então o GR só desbloqueia os dossiês com a intervenção de PC? E quanto aos restantes assuntos pendentes nomeadamente verbas em dívida e transportes quando teremos a intervenção de PC para o seu desbloqueio? Há um manifesto conluio entre o GR e PC no protelamento da resolução de assuntos pendentes entre a RAM e a República, e PC tenta fazer disso arma política de arremesso a seu favor. Ao GRM e aos madeirenses só lhes resta continuar com a “gritaria” até que as suas justas reivindicações sejam satisfeitas.

Leitor identificado