A Europa e os refugiados

O Islão e a Europa! O estudo do passado, para entender o presente, e construir o futuro: a era da globalização, assim como a velocidade de partilha da informação, é hoje, algo que nos permite dissecar o passado, entender o presente e prever o futuro: nas entrelinhas podemos construir sinais de alerta, de que algo, está mal. O Islão, nos seus primórdios, um estado que se confunde com a religião, é acima de tudo, estado que se governa, associado á doutrina religiosa; muçulmano é todo o indivíduo que adere ao Islã, a república islâmica é um Estado submetido a uma forma de governo teocrática; o código penal passa a ser compatível com as leis da Xariá, à ordem política onde o poder é exercido institucionalmente por uma casta sacerdotal; qualquer candidato precisa obter uma aprovação especial por parte do clero, é religião que comanda o governo e ao qual, todo ele, o Estado e os seus cidadãos muçulmanos se submetem. Desde a Revolução Iraniana, a criação de repúblicas islâmicas é uma das aspirações políticas de grupos militantes religiosos radicais, nas nações com grandes populações de muçulmanos, foi esta a mesma aspiração depois da revolução Russa em 1918, espalhar e difundir o comunismo pelo mundo, enfermam do mesmo apetite: dissecando as invasões desde 711, durante o reinado de Ualide I, o islão alcançou a Península Ibérica, com os seus exércitos, foram travados definitivamente na batalha de Viena em 1883; permaneceram muçulmanos europeus, cujos descendentes ainda hoje são maioria em alguns países europeus, e eis a janela de oportunidade que grupos e defensores do Estado Islâmico viram como uma oportunidade. Hoje e usando as benesses da democracia, o “plano” é a invasão por deslocação forçada de massa populacional. Basta assistir ao êxodo e o início da desestabilização dos regimes europeus, os ataques terroristas, e outros crimes, que eles justificam, por actos de fé e da sua lei a xariá: não há separação entre a religião e o direito, todas as leis sendo fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos; tal infecta a democracia, destrói o ESPÍRITO democrático, e pasme-se poderá, ser implementada, bastando aos parlamentos estarem povoados por uma maioria muçulmana, os tais que agora querem autorizações de residência, e depois quiçá direito a voto, ou como já fazem na suécia com zonas completamente controladas e dominadas sítios, chamados de Dar al-Islam — a Casa do ISLÃO ou o lugar onde as regras do Islã imperam”. Há milhões de muçulmanos europeus, como se pode dizer que a Europa e o islão são opostos, se convivem na europa à SÉCULOS, em paz e em democracia; hoje a “oposição” é fomentada, pelos que são forçados a migrar, empurrados para uma europa, que assiste á manipulação e influencia sobre os muçulmanos europeus, portadores de cidadania europeia á seculos. Assistiu-se ao recrutamento de jovens na europa pelas redes terroristas, assistiram os serviços secretos, a atentados em que foram utilizados, jovens nascidos na europa, treinados em campos de terroristas: o plano contempla a adesão forçada ao islão e a um novo tipo de “moçárabes” europeus, assim como o domínio e conquista do poder pelo “voto”. Só na UK são oito presidentes de camara, muçulmanos, nada contra, mas dá que pensar. Não pode Portugal assistir, sem implementar medidas de protecção da pátria e da soberania nacional. Para quem aprecia o oculto: uma das piores previsões de Nostradamus, segundo ele, “a grande guerra começará na França e toda a Europa será atacada. Será longo e aterrador para todos, e finalmente, haverá paz, mas apenas alguns irão apreciá-la”. Esperemos que seja só profecias e medos, o pior os políticos da europa que puerilmente facilitam tudo