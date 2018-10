A estratégia do suicídio

A propósito da humilhante derrota em casa com o Santa Clara, o Senhor Costinha disse “hoje as coisas não nos correram bem...mas não vou alterar a estratégia de jogo”.

Ora bem, sr Costinha.

As coisas não correm bem desde o inicio do campeonato.

O Nacional está posicionado no último lugar , direto à despromocão. Mesmo assim, o sr Costinha teimoso, considera que a estratégia está correta. Ou seja o objetivo é descer lenta e sofridamente de forma suicida sem regresso à vista...

O sr Costinha de fato e gravata, de gosto duvidoso, já não precisa do futebol para viver e pode ser intransigente na sua vida, como quiser e entender, mas não brinque aos futebóis com este clube centenário e com os sentimentos de quem lhe paga.

Sofremos imenso nos últimos anos com outro senhor convencido e de teimosia semelhante ( com a complacência desta Direção) e descemos ao calvário de onde ressuscitámos com muito sacrificio.

O sr Costinha não aproveita os melhores recursos que o Nacional tem, nem utiliza todas as substituicões que tem ao seu dispôr.

Não tem humildade e flexibilidade para reconhecer os erros e alterar o seu conceito de jogo e adaptar os jogadores em função das suas carateristicas.

Diz que a equipa sofre com a ansiedade das bancadas. Será que quer jogar à porta fechada? Mas quem incute a ansiedade às bancadas? Mas que treinador é este que não tem mentalidade para lidar com a crítica? Já o ano passado deixou de falar à comunicação social devido a situacões semelhantes. Será que vai voltar a fazê-lo? Olhe que toda a crítica jornalística o chama de teimoso, para não o classificar de outra forma.

O sr Costinha e esta Direção até quando vão continuar com este descalabro que envergonha o clube , os seus adeptos e a Madeira?

Desculpe, não sou treinadora de futebol, e apenas lhe posso dizer, na qualidade de adepta do Nacional e do futebol que, o senhor não tem curriculo para esta liga.

O seu passado e os resultados provam.

Para grandes males, grandes decisões.

Aproveite o voo de regresso do Antonoaldo e vá a preços módicos!!!

Haja coragem.