A caminho do título

Abatemos os homens do mar do norte do país.

Nesta manhã inicio da tarte, perante um relvado em excelentes condições e uma bancada com uma massa humana pintada de preto e branco, que não se calou, aplaudiu os artistas alvinegros, que dentro do tapete verde, deram tudo o que lhes ia na alma, correndo como nunca correram, rematando, defendendo, tirando o esférico ao adversário com garra, fibra rigor e acima de tudo com respeito ao emblema que traziam no peito.

Mas tudo começou brilhantemente, quando suavam quatro minutos de jogo, após um cruzamento com peso conta e medida da direita, Ricardo Gomes não perdoa, cabeceando convicto e seguro esticando as redes de golo.

Mas lá em baixo no rectângulo de jogo, jogava-se a bem jogar, quando aos quarenta e um minutos após cabeceamento do adversário, o guardião nacionalista faz uma defesa com classe e segurança.

O tempo passava e para além dos quarenta e cinco minutos, houve quatro de compensação, sendo no minuto quarenta e sete, que a bancada congelou e o silêncio se fez sentir, quando a bola passa a milímetros do poste direito da baliza nacionalista, e aos quarenta e oito chegou mesmo a entrar, antes houve falta sobre o guardião nacionalista.

Terminando a primeira metade com o NACIONAL a vencer por uma bola sem resposta.

Na etapa complementar o sol brilhava na choupana, quando o homem do jogo , novamente ele vestido de preto apareceu no sitio certo, após cruzamento da direita, cabeceia-a para o fundos das redes do Leixões fazendo o dois zero, bisando na partida de forma espectacular.

No entanto o balde encheu e derramou água fria no relvado e na bancada, estávamos no minuto oitenta, quando um livre para a equipa visitante veio acabar no fundo das redes nacionalistas, estava feita a redução no marcador.

O tempo cessava, estávamos nos noventa minutos e houve mais quatro de descontos, mas na bancada já se fazia a festa, quando aos oitenta e quatro minutos o guardião nacionalista fez a defesa da tarde a defesa do jogo, após um livre perigoso do Leixões.

O homem do apito dá por terminado o encontro!

A festa faz-se na bancada e no relvado com grande euforia, estando assim a passos largos e a caminho do titulo, este nosso NACIONAL, que tanto trabalha para alcançar esse objectivo, que é estar entre os maiores do futebol português.

No entanto é de salientar que o NACIONAL não perde à treze jogos, desde a derrota com o Famalicão a quatro de Fevereiro e em casa desde sete de Outubro de 2017, também esteve quinze épocas consecutivas entre os grandes desde 2002/2003 e em 2016/2017, desce à segunda liga

Mas para o próximo fim de semana se DEUS quiser iremos todos festejar a festa da subida em Arouca!