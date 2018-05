A agenda escondida com ferry de fora

Afinal há uma agenda eleitoralista escondida, parcialmente desvendada pela ministra do mar no que toca ao ferry, ao informar o JPP que o governo da República (GR), ao contrário do que afirmara anteriormente, encara a possibilidade de conceder ajudas à referida operação, mas só para o futuro, talvez já na expetativa que o PS-M seja governo na RAM. O PM no último debate na AR afirmou que propôs ao governo da RAM (GRM) uma redução faseada dos juros do empréstimo (PAEF), reconhecendo que a taxa em vigor é manifestamente excessiva, face às sucessivas reduções de taxa que têm beneficiado a dívida da República. Mas só agora é que o PM o descobriu? Há quanto tempo o GRM reclama a redução da referida taxa? Faz algum sentido a República estar a lucrar com um empréstimo que está a ser pago pelo povo madeirense? Em face de tudo isto não será despiciendo concluir que outras medidas da agenda escondida só serão divulgados à medida que se for aproximando a campanha eleitoral para as próximas eleições, tentando desse modo favorecer os partidos que vierem a integrar a prevista coligação liderada pelo PS-M nas próximas eleições para a Assembleia Legislativa da RAM. O PM é pródigo em prometer milhões para isto e para aquilo até para o novo hospital, mas tal como na maioria das promessas feitas, o mais certo é que esses milhões sejam inscritos no orçamento mas nunca de lá saiam. É esta a sua marca prometer e fazer de conta, tentando que os portugueses acreditem que há milhões para tudo e todos que tudo resolverão, como se a resolução dos problemas estruturais da nossa economia não fosse, mais do que dinheiro, uma questão de opções políticas que nunca passarão pela atual “geringonça”, incapaz de resolver os problemas de fundo do País porque está condicionada por preconceitos ideológicos que se sobrepõem a qualquer solução racional e economicamente viável desses problemas, e sem racionalidade e viabilidade económica tudo acaba em bancarrota!