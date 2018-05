15 mil votos não importam, Sr. Presidente?

Temos sido inundados na comunicação social com a grande polémica (nada consensual ao contrário do que alguém quis fazer passar no conselho de governo) sobre o concurso de professores engendrado pelo Sr.Secretario e seus tenebrosos diretores. Faz-me imensa confusão que aproximando-se as eleições e com as tendências desfavoráveis para o partido no poder (ainda mais que o principal rival é um professor), o Sr. Presidente do governo permita que se faça um dos maiores ataques de sempre fl à classe docente da Madeira. Não houve negociação com os sindicatos, nao houve cedências,, impuseram tudo o que quiseram, mentiram à comunicação social (e talvez a outras pessoas do próprio Conselho de Governo) e arriscam-se a ser os principais coveiros do PSD nas próximas eleições. Este concurso lesa gravemente todos os professores (desde quadros de escola até aos contratados.) Pede-se opinião aos sindicatos sobre zonas pedagógicas mas ignora-se completamente os pareceres dos mesmos. Ataca-se a estabilidade familiar e económica dos professores de quadro e num dos maiores exemplos de ingratidão prepara-se novo corte de vínculo de centenas de professores contratados, que deram 15, 12 e 10 anos da sua vida à Região, impedindo uma justa vinculação aos 3 anos como no resto do território nacional e “cozinhando” uma vinculação extraordinária com regras sem qualquer critério lógico, feitas a dedo para que apenas 10 sortudos ( sabe-se lá quem são e quais os motivos para terem esse “Euromilhões”) vinculem este ano nos quadros. Dr. Miguel Alburquerque, some 6 mil professores aos seus familiares e amigos e tem no mínimo uns 15 mil votos em disputa. Pode dar-se ao luxo de arrisca-los à conta do seu Secretário numas eleições que se prevêem disputadissimas? Em 2014, aconteceu uma das maiores atrocidades contra professores contratados com outro Secretário (mas os mesmos capangas por trás) descaradamente a impedir centenas de merecidamente vincularem após 5 anos. Agora preparam novo golpe exatamente sobre estes mesmos professores que continuam a dar aulas ( que necessidades temporárias estranhas!) ainda sem vincularem após mais de 10 anos ao serviço da Madeira. Sr. Presidente, não sei se está realmente ao corrente do que se passa ou anda a ser mal aconselhado mas garanto-lhe que o seu governo está a contas com o descontentamento de todos as categorias de professores (grande feito do seu Secretário que conseguiu uni-los numa luta comum). Não vá nas falinhas mansas. Se não acredita em mim, esteja atento à manifestação do dia 19 de Maio e tire suas conclusões. Ainda há tempo de minimizar estragos.