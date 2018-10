1.º ano de mandato na Ponta do Sol

Concluído o primeiro ano de mandato da Sr.ª Presidente Célia Pessegueiro, na C.M.P.S., decidi fazer uma reflexão, sobre a sua atuação, nas diferentes áreas.

Começo por referir a área do Ambiente e Salubridade, em que as alterações efetuadas às rotas de recolha de lixo, resultaram num serviço de péssima qualidade. Há caixotes que tiveram muito mais tempo sem recolha. Verificaram-se amontoamentos em diferentes sítios. No Saneamento, Limitou-se a remeter os problemas da ETAR para a anterior vereação.

Relativamente à área da Educação, a par do que ocorre em outras autarquias, efetuou entrega de livros aos alunos das escolas do concelho até ao 9.º ano. Todavia, anunciou o assunto vezes sem conta.

No que concerne à Gestão e controle financeiro, fez apenas uma gestão da conta corrente, não se verificando qualquer investimento significativo. Previa-se uma habilidade negocial, continua e concertada com os vereadores da oposição, de modo a evitar o famoso “modelo por duodécimos”, uma vez que não tem maioria, mas esta possibilidade não veio a acontecer.

No campo dos Recursos Humanos, no que se refere a cargos por nomeação, fica um sentimento de desilusão, será que não há mais pessoas capacitadas no concelho? Procedeu também ao cancelamento inesperado dos concursos para admissão de pessoal: um fiscal, um cantoneiro, um pintor, um canalizador, um jardineiro, etc.. Um serviço de contratação que foi pago e que não gerou qualquer benefício.... Não consigo concordar.

No que diz respeito a Obras, destacou-se por efetuar o cancelamento das obras que já estavam programadas pelo próprio município. Das previstas apenas executou um pequeno muro no livramento. Ao que me disseram, adiou a recuperação do caminho dos Anjos, uma zona de estrada de grande altura, sem muros, com queda de águas, lombas, grandes buracos, etc.? Na estrada da Lombada, em alcatrão, verificou-se a tapagem de buracos com pastas de lameiro (segundo vi em fotos no facebook).

Relativamente às “jaulas”, manifestou-se, e bem, contra a sua instalação em frente à vila, mas a postura com que a fez, em meu entender, foi deselegante, exagerada e pouco convidativa. Se algum investidor (a) tinha vontade de investir no concelho, agora, certamente que ira pensar duas ou três vezes.

Quanto a eventos e cultura, manteve aqueles a que estávamos habituados, mas inverteu as prioridades, deixou de fora uma das melhores bandas do concelho, com mais de 20 anos de existência, em prol de outras residentes no exterior. Não Concordo.

Relativamente à área da Proteção civil e afins, houve muito pouca ação, e quando o fez foi de forma desalinhada com aquilo que é a realidade e a visão necessária que um serviço desta natureza exige. Manifestou-se contra a remoção de inertes, a montante, da ribeira da vila. Todas as ribeiras são constituídas por umas zonas mais inclinadas e rápidas e outras mais lentas, onde verifica a deposição de materiais que impedem o normal escoamento das águas. Esses materiais, mais tarde ou mais cedo, dependendo das chuvadas, vem parar a foz, ou seja, à vila. Por este facto, para evitar “inundações ou catástrofes” a postura correta seria, exatamente contraria, ou seja, ter a preocupação de efetuar vistorias e promover a sua limpeza com regularidade.

Em género de conclusão, parece-me que ficou muito aquém das expetativas em quase todas as áreas. A continuarmos assim, penso que em menos de uma década seremos o pior Concelho da Madeira.