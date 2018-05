Sobe e desce da bola

Com o fim da época a se aproximar ficam decretadas subidas, descidas e permanências dos clubes madeirenses de futebol.



Depois de ter deixado escapar o lugar europeu por entre os dedos, os verde-rubros parecem agarrar-se ao último e decisivo jogo do campeonato com ‘motivação extra’ vinda de Lisboa, afim de encerrar a participação diante dos adeptos madeirenses da melhor forma.



Já os alvinegros não podem reclamar de nada: subida à I Liga antecipada com direito a título inédito.



Pelos lados do Vale Paraíso a situação complicou-se no último minuto... minuto que há duas épocas decretou a subida, desta vez, os mandou de volta à série C.



A I Liga de 2018/2019 contará com três equipas insulares (sim, a contar com o Santa Clara) o que promete passagem dupla dos grandes pelas ilhas e mais pão e circo para o povo. E viva o ópio!