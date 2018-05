Esplanadas como cogumelos

As esplanadas já ocupam quase 6 mil metros quadrados nos passeios e espaços públicos da cidade do Funchal. Conforme noticiou o DIÁRIO na manchete da edição de quarta-feira, 2 de Maio, o número de estabelecimentos com esplanada no Funchal aumentou 31% em menos de 5 anos. No final de Março havia já 226 espalhadas pela cidade. A Câmara tem um novo regulamento disciplinador, mas a regularização vai demorar 2 a 5 anos.

Por um lado há quem critique esta situação, acusando a autarquia funchalense de inacção, por outro lado, há quem aprecie o apoio aos privados. A tal Câmara “facilitadora” pode, desta forma, ser criticada ou aplaudida, dependendo do lado da ‘esplanada’ em que se está, leia-se campo político-ideológico. Uma coisa é certa: das 226 esplanadas, 70 foram licenciadas nesta vereação e ocupam 5.733 m2, a área de um campo de futebol.

É este o tema que inspirou o ‘cartoon’ deste domingo da ‘Análise da Semana’, que poderá apreciar na edição de hoje, e quiçá, lê-la à sombra de uma das muitas esplanadas do Funchal...