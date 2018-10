Contas relativamente fáceis (para um físico teórico)

Há um provérbio antigo que diz: se me enganam uma vez, a culpa não é minha, mas se me enganam duas vezes, a vergonha é minha. Ou seja, as pessoas tendem a enganar-se em nome de tantas coisas, mas o principal motivo, talvez o mais aceitável, é o facto de não admitirem que precisam de melhorar, de aprender, de não ter medo de reconhecer que são ignorantes, que desconhecem, ironicamente, as regras do jogo que estão a jogar e que tem influência na vida de outros.

Isto a propósito do que sucedeu na última terça-feira, 2 de Outubro, envolvendo a Comissão Eventual de Inquérito à ‘Política de gestão da TAP em relação à Madeira’, que trouxe o presidente da companhia à Assembleia Legislativa Regional.

Sabemos que, infelizmente, os madeirenses não acompanham os plenários da casa da democracia como seguem os jogos da Liga dos Campeões, mas, se o fizessem, seguramente teriam uma ideia mais clara de quem são, na essência, os seus representantes eleitos e o que fazem (e não fazem) pelos cidadãos.

E se seguissem um pouco mais os trabalhos parlamentares certamente já não teriam ficado surpreendidos com a impreparação de alguns dos deputados que foram figurativamente cilindrados pelos argumentos (e oratória) do senhor engenheiro quarentão Antonoaldo Neves, um homem com dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa) e há muito ligado ao sector da aviação.

A onda de indignação (sobretudo nas sempre inflamadas redes sociais) começou por atacar o presidente da TAP, ora porque simulou viagens modicamente baratas para a Madeira, ora porque afirmou que ‘ensinar’ os madeirenses a encontrar os melhores preços é uma das soluções da TAP, baralhando os neurónios de quem o ouvia como se estivesse a ouvir a explicação da Teoria da Relatividade por parte de um físico teórico, ora também porque pediu para os jornalistas saírem da Assembleia, um direito que, aliás, assiste aos inquiridos, embora as patrulhas do azedume não tivessem gostado muito da atitude.

Outra das controversas declarações de Antonoaldo foi que não há obrigação de serviço público para a Madeira, um facto que voltou a baralhar as contas dos deputados e que o DIÁRIO procurou em tempo real tirar a prova dos nove: a Madeira abdicou mesmo em 2008 da obrigação de serviço público ao optar pela liberalização.

É claro que este dado vem levantar duas questões: como é que o Governo do PSD-Madeira (de Jardim) conduziu este processo à época e o que fizeram os partidos da oposição que deveriam ter fiscalizado as acções do Executivo? Um minuto para reflectirmos... (o texto segue em baixo)

Considerações à parte, e regressando ao presente, fica claro que a TAP não vai mesmo baixar as tarifas, mas que também a Madeira não vai desistir de forçar a mão da TAP para que esta trate de outra forma os madeirenses, ou seja, o Estado vai ter que dar explicações na Comissão de Inquérito que quer ouvir em breve Bernardo Trindade e vai pedir mais esclarecimentos ao presidente da TAP, que na quarta-feira recebeu 10 e-mails da Madeira, como escreveu ontem o DIÁRIO num trabalho especial de duas páginas no âmbito da rubrica semanal ‘Fact Check’.

Com tudo isto não estamos a desculpabilizar nem uns nem outros, até porque há aqui neste tema da mobilidade aérea uma espécie de um ‘bolo mil folhas’ de culpas, em várias camadas subtis, desde os que fizeram coisas erradas no passado, aos que estão a nos penalizar no presente, aos que prometem soluções para o futuro qual aldrabão-das-cartas-e-dos-búzios...

Ora, e é todo este enredo (e muitas mais nuances) que inspiram o cartoon da autoria de Eder Luís (Deco Cartoon) que poderá ver nas páginas da Análise da Semana da edição deste domingo do DIÁRIO de Notícias. Para a semana há mais. Fique por aqui, até porque está um pouco caro para ir até ali...