Romance para escutar hoje

Michael Gutman é um violinista eminente, maestro e director musical em diversos festivais internacionais. Aos dez anos, tornou-se no estudante mais jovem a ser admitido no Conservatório Real de Música de Bruxelas. Prosseguiu estudos na Juilliard School, em Nova Iorque, onde ganhou aclamação da crítica do New York Times pela sua “incrível riqueza de cores nos tons e no seu som de beleza adocicada”.

Desde então, tem pisado os mais cobiçados palcos do mundo – como o Barbican Center de Londres, o Avery Fisher Hall de Nova Yorque, a Salle Pleyel de Paris, o Concertgebouw de Amsterdão e o Bunko Kaikan de Tóquio. Hoje apresenta-se, pela primeira vez, na Madeira, com a Orquestra Clássica da Madeira/ANSA.

Em conversa com o DIÁRIO, Gutman confessa-se encantado com “as cores, o perfume e a beleza das flores, do mar, das montanhas e com a comida e as gentes da ilha”, que deixará amanhã, após uma semana de preparação para o concerto que irá apresentar este serão.

‘Romances para Violino’ é, nas suas palavras, “um programa muito original”, já que na primeira parte do concerto irá interpretar “cinco peças românticas, de cinco compositores diferentes da Orquestra Sinfónica de Viena”. Gutman realça que, apesar de se tratarem de cinco compositores românticos, apresentam estilos muito diferentes entre si.

“Temos Beethoven que é mais clássico, enquanto Sarasate é espanhol, mais folclórico e enérgico. Wieniawski é como Chopin, mas para o violino, com uma melodia muito bonita. Svendsen é da Noruega, representa o Norte e aquela beleza dos ventos gélidos da Escandinávia. Já a peça de Dvorak é a sua obra-prima e traduz a alma do seu país [a República Checa] (...) é muito nostálgica”, revela o maestro sobre a primeira parte espectáculo que o público poderá experienciar hoje à noite.

Na segunda parte, Michael Gutman assume o pódio para dirigir a sinfonia nº 3 de Mendelsshohn, o seu compositor favorito (um segredo que partilha com o DIÁRIO).

A particularidade deste concerto é que não existe uma ‘quebra’ entre a primeira e a segunda parte do programa’. São cerca de 40 minutos de música romântica sem interrupção ou, como diz Gutman, “é um grande poema para ser escutado”.

Relativamente ao trabalho com a Orquestra Clássica da Madeira, o maestro não se inibe de dizer que “os músicos são fantásticos!”. “Quero dizer que tem sido um verdadeiro prazer estar aqui e fazermos música juntos”, enfatiza.

Por outro lado, explica que será “um verdadeiro desafio”, uma vez que na primeira parte do concerto não há ninguém a conduzir a orquestra. “Conduzo-os a partir do meu violino, mas não estou a dirigir com a batuta, temos de nos ouvir uns aos outros, vai ser interessante”.

Além de se tratar da sua estreia na Região, é também a primeira vez que estes cinco ‘Romances para Violino’ serão interpretados em simultâneo por Michael Gutman, que considera já hipótese de regressar com uma nova ‘colectânea’ de compositores românticos.

Em termos estéticos, o Chão da Ribeira (Seixal) foi a imagem escolhida pelo designer Filipe Gomes para ilustrar o cenário onírico deste concerto, que se realiza este sábado, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro.